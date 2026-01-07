立委疑台股虛胖？金管會曝年線下個股占6成

▲台股創新高攻破3萬點，不過，立委質疑都靠台積電科技股拉抬，擔心萬一AI泡沫化恐出現危機。金管會主委彭金隆則表示，2025年在年線以下個股約有63%，但這與景氣及市場對未來預期有關。（圖／擷取自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 台股攻上3萬點今（7）日在立法院財政委員會上立委卻認為，只有靠台積電拉抬，這可能是市場結構失衡警訊，不是經濟全面起飛，約有65%個股仍在年線之下，因此，很多投資人對台股漲破3萬點無感，也擔憂AI泡沫預言成真恐現危機。對此，金管會主委彭金隆坦言，2025年線以下個股占比63.5%，但這也是反映景氣及投資人對未來的預期。

國民黨立委林德福質詢，台股創新高衝破3萬點，科技類股獨強，其他食品、水泥、造紙、貿易百貨、觀光類股紛紛走跌，尤其美國加徵關稅，傳產真的沒有競爭力，未持有台積電、科技股及操作傳產股的投資人是無感的，如果AI泡沫預言成真，對高階晶片及記憶體需求減少的話，恐怕會出現危機。

金管會主委彭金隆則表示，不會對未來股市做預測，但金管會一直密切關注台灣資本市場交易量、年線下個股比重等現象都會關注，台股也從來不缺乏不確定因素的存在，去年至今已歷經很多波動，金融演習是本來就有的，都有適切的準備。

林德福進一步，在川普加徵關稅之下，台灣跟日本、韓國比沒有競爭力，傳產無法生存，傳產也養了很多人，台股1947家上市櫃中有約2/3、1263家的股價在年線之下，為避免投資人踩地雷股，金管會應該要做好監理把關，對於流動性、股價差的「僵屍股」如何處理？

彭金隆指出，台股過去10年，年線以下的個股占比在2018年有來到高點79%，2020年最低18%，本來比重就會隨景氣、股市漲跌有所差異，2024年是67%，2025年63.5%，波幅從18%至79%有很大波動，但資本市場反映是投資人對未來市場的預期，這比重確實很多人會產生這樣的疑慮，金管會對於於流動性差的股票，證交所及櫃買中心也有啟動相關機制，也有促進市場的造市計畫，金管會將會密切關注資本市場發展。

