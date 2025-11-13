立委稱官員認對美投資3500億美元 經部回應

▲經濟部晚間拿出逐字稿反擊，表示官員均強調是尚未簽訂，「各界發言皆應基於事實依據，不應憑空捏造。」（圖／記者許家禎攝，2021.5.17）

[NOWnews今日新聞] 美國媒體《Politico》指出，美方要求台灣投資規模落在3500億美元（約新台幣10.8兆元）與5500億美元（約新台幣17.1兆元）間。民眾黨立委張啓楷今（13）日在立法院財政委員會質詢經濟部次長何晉滄，稱對方承認投資額落在這區間。但經濟部晚間拿出逐字稿反擊，表示官員均強調是尚未簽訂，「各界發言皆應基於事實依據，不應憑空捏造。」



經濟部長龔明鑫下午受訪時也提到這些金額都未經確認，待台、美談判結果確認後，會由行政院經貿談判辦公室（OTN）及行政院副院長鄭麗君代表對外說明。經濟部也說，立法院相關備詢資料皆有錄音錄影，民眾可公開參閱，經濟部亦提供備詢逐字稿，供大眾參閱。各界發言皆應基於事實依據，不應憑空捏造。



張啟楷今日質詢何晉滄表示，美國媒體報導，擴大投資是3,500億到5,500億美金，就是介在日本跟南韓之間，大概是多少錢？何晉滄回應，這部分尚未簽訂，還要再經過這個最後一個總結會議啦，會去做確認，後續如果有進一步消息，我想我們那個行政院談判辦公室說明。



但張啓楷稱何晉滄有參加會議，外國的媒體都都提出來了，並說總統賴清德一直講擴大投資，換回較低的不疊加關稅及232條款半導體關稅優惠，提醒不應該造成「護國神山」變成半屏山，產業過去之後，半導體過去之後，到底有多少人才會被帶走，多少先進的技術會被帶走，會不會空洞化。





立法院財政委員會逐字稿：



張啓楷：

今天有最重磅的消息是剛剛傳出來，美國媒體說我們在關稅談判裡面，對美國的擴大投資是3,500億到5,500億美金，就是介在日本跟南韓之間，大概是多少錢？

何晉滄：

報告，這個因為還還沒有簽訂哦，而且…

張啓楷：

你去參加嘛，對不對？外國的媒體都都提出來了。

何晉滄：

這整個金額，還要再經過這個最後一個總結會議啦，會去做確認，那我想這個應該是已經進入到最後階段了，那後續如果有進一步消息，我想我們那個行政院談判辦公室會…

張啓楷：

現在這裡面有幾個很重要的啦，幾個很重要的，第一個賴清德總統一直在講，說我們擴大投資的同時，我們要換回來兩個，就是20、20+N這個事情，不能再疊加了。第二個就是232條款，對半導體，我們這些資訊業的，這個要有一個最惠國的一個優惠，這個要去力爭，好不好？

何晉滄：是。

張啓楷：

第二個也很重要，你看南韓光是一個3,500億哦，他們總統李在明都直接講了，本來美國要求他說你馬上要給我錢，他說我破產，我外匯存底才4,100億啊，你現在要我投資3,500億，我沒有辦法。那我們台灣老實講，要超過3,500億也是一個很大的一個負擔。目前看起來這個方案應該就是鄭麗君講的那個台灣模式嘛。

何晉滄：

對，是。

張啓楷：

對啦，沒有錯嘛，就是我們的半導體產業園區去過去，然後產業自己過去，可是由政府來做擔保，作保人啦。

何晉滄：

是，是。

張啓楷：

那這個老講，我一直在提醒，會不會造成護國神山變成半屏山，我們的產業過去之後，半導體過去之後，到底有多少人才會被帶走，多少先進的技術會被帶走，會不會空洞化，這個我們自己要注意，好不好？要去努力，好。

