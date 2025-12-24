立委籲加強網路購物安全控管 林宜敬：研議是否採實名制

台北捷運日前發生攻擊事件，引發社會對網路購物安全管理的高度關注。立法院交通委員會24日就「社群平台打詐成效」進行專案報告，多名立委質疑，是否應盤點具安全疑慮的特殊品項，評估採取網購實名制等管理機制。數位發展部長林宜敬回應，針對具風險的商品，數發部將與相關主管機關跨部會討論，研議是否採取網購實名制或身分認證等作法。

針對台北捷運攻擊案，警方清查發現，犯嫌張文所使用的裝備、工具與刀械，多數透過購物平台網購取得。國民黨立委洪孟楷與民進黨立委何欣純因此關切，政府是否應檢討相關品項的網路販售機制，甚至導入實名制。

林宜敬表示，若比照部分國家在網路購物導入實名制，確實可能對犯罪行為形成嚇阻，但同時涉及隱私權與自由等議題，必須審慎評估。他指出，台灣作為自由民主法治國家，相關措施不能僅以效果論斷。

林宜敬說明，相關討論可分為兩個方向，一是購買特定品項前需完成身分確認，二是交易後留下足以追溯的紀錄，供警方於事後查核，藉此降低犯罪風險。

林宜敬也提到，具安全疑慮的品項，將由各主管機關認定，數發部負責跨部會協調；部分商品不排除採取實名制。另方面，數發部已推出數位憑證皮夾，未來民眾在超商取貨時，可透過相關機制進行身分認證，數發部22日已與國內主要網路平台開會，討論相關管理方向。

洪孟楷追問，是否能在1個月內提出初步規劃，林宜敬回應，將提出相關方向，但若要正式推動，仍可能涉及立法程序。

