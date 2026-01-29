立委籲千股改1股 彭金隆：改變效益須大於成本風險

（中央社記者呂晏慈、蘇思云台北29日電）面對立委呼籲檢討台股現行「千股1張」的交易制度，金管會主委彭金隆今天表示，改變的效益一定要大於成本和風險，不會因為別的國家做什麼，台灣就跟什麼，但若效益大，即便再貴的成本也會改，金管會已請交易所仔細評估相關成本及風險。

民眾黨立委黃珊珊日前於立法院財政委員會質詢時呼籲，台股上3萬點，年輕人也開始有投資理財觀念，但台股股票還是以1000股為單位，像現在可以買美股1股，日本也是100股為單位，而零股撮合仍會有價差，希望金管會檢討相關機制，降低年輕人買股門檻，讓台灣股票市場接近國際狀況。

金管會今天舉行115年新春記者會，彭金隆談及市場關注的「千股改1股」議題，他表示，資本市場許多機制與國際有高度相關性，不會因為其他國家做什麼，台灣就跟什麼，也不會因為其他國家不做，台灣就不做，不會是這樣。

彭金隆強調，重要的是評估公式，任何改變一定會涉及成本與風險，且改變效益一定要大於改變成本與風險，這時候才可以改，不會因為別的國家開放1股交易，就說「他們有我們就要有」，但如果改變制度，會讓相關利害關係者效益大，即使再貴的成本，只要把風險控好也會改。

彭金隆說，金管會會請交易所評估，這樣做要多少成本，以及各風險面向，仔細評估以後，政策就會非常明朗，但在還沒有評估之前很難做決策，這是金管會交給2個交易所的功課。

另外針對零股交易是否會進一步優化制度，金管會證期局局長高晶萍說明，金管會於2020年10月26日推出盤中零股制度，主要是降低入門門檻，讓小資族和年輕人可以有投資台股的機會，也希望藉此鼓勵年輕人做中長期的投資，亦不希望他們把槓桿開太大，因此確實沒有納入借券、融券等機制。

高晶萍表示，自開放盤中零股之後，整體盤中及盤後零股交易占全市場比例自0.1%左右大幅成長至2%，雖然數字還是不高，但確實有效果，未來將請交易所持續研議是否有適當時機，或有何相關配套，並持續優化整股與零股價差的問題，如先前集合競價撮合約1分鐘已縮短至5秒鐘，漸漸拉近價差。

高晶萍說明，制度沒改之前，仍會持續優化盤中零股交易狀況，都會請交易所進行評估。（編輯：潘羿菁）1150129