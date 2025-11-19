立委籲國防大學設文職副校長 顧立雄：3個月內研議

（中央社記者游凱翔台北19日電）民進黨立委王定宇今天提案指出，國防大學應借鏡國際設置文職副校長一職，以強化學術能量。國防部長顧立雄允諾，國防大學組織架構調整涉及條例修法、組織規程修改，但可探討設置文職副校長、增加文職人員可行性，將於3個月內研討完成。

立法院外交及國防委員會邀請國防部上午專案報告「心理衛生制度實施後之影響探討、心理求助樣態原因分析及策進作為」，並備質詢。

民進黨立委王定宇指出，國防大學的軍事素養非常重要，但學術也應併重。以其他國家為例，美國國防大學設有「Vice president for academic affairs」、日本防衛大學設有「教育研究副校長」、韓國國防大學（KDU）設有「教務副校長」，三者均為文職，但國防大學由下至上均以兵科為主，若由沒有管理背景擔任院長等職，恐怕有些失衡。

顧立雄回應，國防大學組織架構調整涉及條例修法、組織規程修改，設置文職副校長的可行性，以及於各學院增加文職人員，都可以進一步探討。王定宇詢問多久時間內能完成研討並給出方向，顧立雄允諾3個月。

王定宇也對此提出臨時提案並通過，連署人包括同黨立委林楚茵、沈伯洋、羅美玲。

提案內容陳述，國防大學做為國軍最高學府，肩負培育現代化思維與戰略思維軍官的重責，但長期以來，校長及各級主管由現役軍職兼任，導致學校文化偏重紀律服從、缺乏教育行政與學術自理的專業背景，以部隊管理模式套用學校運作現狀，限制學術發展、創新思維孕育，已不符國防轉型、知識戰時代的需求。

內容提到，為持續推動國防教育現代化進程，國防部應參考國際軍事院校經驗，建立軍事教育專業化與學術自主間優化機制，藉學術專業引導學術事務，全面提升國防大學教學品質、戰略研究能力及國際合作能量。

內容最後建請國防部研議「軍事教育條例」第8條及「國防大學組織規程」第7條文修正可行性，建議應明文規定國防大學設置軍、文副校長各1人，以強化教育專業分工，並請國防部於3個月內提出研議方案，提報立法院外交及國防委員會。（編輯：張若瑤）1141119