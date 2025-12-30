立委籲正視公職獸醫師人力短缺 農業部：持續改善

（中央社記者林敬殷台北30日電）民進黨立委今天與中華民國獸醫師公會全國聯合會舉行記者會表示，公職獸醫師長期人力不足且業務龐雜，呼籲政府正視問題，提升公職獸醫師的薪資與職等、待遇問題，讓國家成為公職獸醫師的後盾。

農業部防檢署副署長傅學理表示，調增不開業獎金確實讓不少獸醫師回流，考試院在12月23日已審議通過，部分的兼任非主管以及地方二級機關的一級單位主管，都會提高1個職等，農業部會持續爭取福利改善公職獸醫繁重負擔。

民進黨立委郭昱晴、吳沛憶、鍾佳濱今天在立法院與中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫舉行「優化公職獸醫師制度 打造友善動保環境」記者會。

郭昱晴表示，目前全台獸醫師約6145人，其中公職獸醫師1015人，人力困境除了工作量龐大，造成1人多職，不堪負荷。另外，就是待遇跟投入民間醫療市場的獸醫師有明顯落差，導致獸醫系學生畢業後傾向去外面執業或開業。

鍾佳濱說明，屏東縣政府將防疫跟動保的業務分流，防疫一定要仰賴獸醫師，但動保業務不必然要獸醫師擔任，反而更需要其他專業。若將原來負責防疫的人都要負責動保，恐怕就應接不暇，即便如此，屏東縣政府也有徵才不易的問題。他要呼籲，未來能夠讓地方政府在編制、員額、業務內容可以分流，職等上，非都縣市也能與六都看齊，才能留住公職獸醫師。

吳沛憶指出，公職獸醫師目前面臨2個問題，人力斷層與招募困境。全台投入公職的獸醫師只有1000多人，缺額超過100人，部分縣市缺額甚至高達4成。而招募情況也不理想，以今年為例，需要名額36人，報考人數第一試35人，第二試只有24人，情況令人擔憂。

吳沛憶建議，應研議提升職等薪資，並滾動式檢討不開業獎金，增加獸醫師投入公職之意願，也讓願意留在第一線的公職獸醫師獲得合理待遇與制度保障。

譚大倫提到，今年6月政府宣布給予不開業獎金，獎金雖降低離職率，但動保與防疫應區隔，避免獸醫因工作不符預期而拒絕報到。且地方職等天花板過低，導致人才流向中央，政府應改善地方職務列等以穩定基層。

農業部動保司副司長陳中興強調，農業部正推動將核心獸醫業務與非核心行政業務框列，引入多元職系分擔工作，並優化收容所人力配置，減輕獸醫師壓力。（編輯：張若瑤）1141230