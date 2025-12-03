立委籲比照新加坡詐騙犯可鞭刑 法務部：從長計議

（中央社記者陳俊華台北3日電）新加坡日前通過修法，加重詐騙刑罰可施鞭刑。立委關注，台灣是否可參考其作法，以嚇阻詐騙；法務部次長徐錫祥今天說，鞭刑部分牽扯到酷刑公約、兩公約問題，要再從長計議，可以研議。

新加坡媒體日前報導，為打擊詐騙犯罪，新加坡國會三讀通過「刑事法（雜項修正）法案」，詐騙相關罪犯將面對鞭刑在內的刑罰。提供SIM卡和數位身分認證系統Singpass資料給不法人士進行詐騙者，落網定罪後可被判最多12下鞭刑。

立法院內政委員會今天審查「詐欺犯罪危害防制條例」部分條文修正草案，邀內政部長劉世芳、警政署長張榮興、法務部次長徐錫祥等人列席。

國民黨立委許宇甄質詢時關注，台灣可否比照新加坡的方式，法務部、內政部應研議修法可行性，參考新加坡執行後的成效，是否達嚇阻作用，讓詐騙犯罪率下降。徐錫祥說，鞭刑部分牽扯到酷刑公約、兩公約問題，這必須要經過很長的研討，「可以研議」。

國民黨立委洪孟楷說，新加坡為了打詐，除原有刑責不變，還加入鞭刑，詢問法務部是否了解執行成效；新加坡是很好的實驗組，可了解其立法緣由、是否有效果，作為台灣未來修法參考。

徐錫祥表示，會去了解其成效，新加坡三讀通過，但還沒公布，所以相關個案、數據還沒收集到；鞭刑要再從長計議，「我們會研議」。

另外，國民黨立委王鴻薇質詢時問，這次修法增訂「禁奢條款」，什麼樣的狀況會加重其刑。徐錫祥表示，行政院版草案的禁奢條款不是加重其刑的規定，而是一種量刑的規定，只要有草案規範的6種情形，且被司法警察或檢察官發現，會提供相關事證給法官，作為量刑參考。

劉世芳說，非常贊成禁奢條款，如果有豪車、豪宅、土地、精品等，或到高單價餐廳用餐，就符合草案中的6種情形；王鴻薇追問，假設詐團成員包養小三算不算；劉世芳表示，包養也算。（編輯：蘇志宗）1141203