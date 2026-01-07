立委籲為非電子股發行「遺珠ETF」 金管會主委：盡量做到資訊完整結構

金管會主委彭金隆，今出席立院財政委員會備詢。周永受攝



台股攻克三萬點大關創新高，但四成個股低於國安基金進場的股價，立委賴士葆今天拋出，證券交易所應為非電子、好的股票發行「遺珠ETF」，金管會主委彭金隆表示，科技趨勢日韓也有同樣問題，想法很好，市場有機會會考慮，因應產業結構調整，金管會會盡量做到資訊完整結構。

，說明「如何引導國內資金擴大參與公共建設及策略性產業」，保險資金還有逾4兆元的空間可投入公建，為引導保險業投入國內公共建設及策略性產業，後續將持續適時檢討修正法令，及研議相關鼓勵措施，並朝不需與保險業務連結的長照服務事業、配合政府扶植策略性產業的方向、勵保險業投資創業投資事業與私募股權基金三大方向前進。

立法院財委會今天邀請財政部、金管會、國發會等官員就「如何引導國內資金擴大參與公共建設及策略性產業」進行專題報告，金管會主委彭金隆出席答詢。

因應台股開年衝鋒，立委質詢彭金隆指出，台股僅靠AI股衝鋒，部分個股甚至在年線以下，其中立委賴士葆表示，股市八成集中在晶片和半導體股，4成個股低於去4月後國安基金進場的股價，以前發過「加薪100」、「公司治理100」，證交所所謂的價值提升不如發行「遺珠ETF」改成「金隆ETF」也可以。他建議，這些非電子傳產類股本益比很低都很值得投資，台灣股市極端扭曲，也會造成貧富差距惡化。

彭金隆表示，科技趨勢日韓也有同樣問題，市場有機會會考量，立委想法很好，因應產業結構調整，金管會會盡量做到資訊完整結構。

