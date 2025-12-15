立委籲補助家戶設廚餘處理機 環境部：須評估
（中央社記者吳欣紜台北15日電）116年起全面禁止廚餘養豬，廚餘去化引起外界關注，立委今天詢問，是否能比照節能家電補助家戶加裝廚餘機、達到源頭減量，環境部表示，補助家戶廚餘機還必須評估。
立法院經濟委員會今天邀請農業部及環境部等首長就「2027年全面禁止廚餘養豬」進行報告，並備質詢。
為防範非洲豬瘟入侵，台灣116年起全面禁止廚餘養豬，雖設有1年緩衝轉型，但廚餘是否能順利去化仍引起眾多立委關注。
立法委員邱志偉表示，日本在烹煮食物時就會考慮減量，因此很少食物浪費，日本也有家戶廚餘處理機等補助，台灣也有部分縣市有提供，讓廚餘乾燥後可以變成一般廢棄物進到焚化爐處理，避免損害焚化爐。
邱志偉詢問，農業部是否能跟環境部討論，比照經濟部的節能設備補助，每年度編列預算補助民眾，讓民眾願意在家戶使用廚餘處理機、減少廚餘量。
農業部長陳駿季表示，台灣料理習慣跟日本不同，目前正推動廚餘減量，廚餘機部分有跟環境部進行討論，但台灣強調廚餘再利用，日本則是直接進到焚化爐，處理邏輯不同，因此無法百分百比照，家戶補助還必須內部討論。
環境部次長沈志修則表示，廚餘產生源如果不養豬，一定會衍生處理成本，廚餘處理將80%水分去除後垃圾就會減量，等同已經減少垃圾處理費，是否要每個家戶都要補助需要評估。（編輯：陳清芳）1141215
