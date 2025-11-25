立委籲訂飯店房價規範 卓榮泰：非自由市場機制

（中央社記者劉冠廷台北25日電）國民黨立委邱若華今天認為，國內旅遊住宿費太高，呼籲比照日本訂定國內房價的規範，行政院長卓榮泰則表示，用法律去限定價格，這不是自由市場必要的機制。

邱若華今天在立法院總質詢時表示，旅宿業者在演唱會期間，將房價提升到平時的10倍，對此交通部則表示若沒有高於核定的房價，一切都是市場的機制，她問卓榮泰是否能接受。

列席備詢的卓榮泰表示，本來這很多就是市場機制，如果超乎常理，違反到公平交易時，是有法源可依據，但須進一步了解市場機制的競爭，若大家都這麼做，看有沒有辦法與業者談一個自律的條約。

邱若華表示，日本旅宿業者有受到法規約束，有防止哄抬價格的法規，未來中央是否能訂定全國通用對房價的規範。

卓榮泰回應表示，如果狀況嚴重不合理，超乎大家合理接受範圍，對公平交易相關法規有所牴觸，要跟產業界或公會談要不要內部自律，大家共同遵守；再看要不要進一步用法律限定價格，這到底不是自由市場必要的機制。

交通部長陳世凱表示，如果太不合理的哄抬，當地觀光局會稽查，地方政府都有在稽查，若抬高到不合理狀況，地方政府會處理。

陳世凱說，至於中央是否要有一個大規模的指引，這部分需要跟業者一起討論，畢竟這是私人的財產、私人商業行為，會跟公會討論，也跟各地方政府觀光主管機關一起討論，看有無可能做出一個更合理的溝通。（編輯：林興盟）1141125