立委籲鞭刑入法預防詐騙 法務部：現階段無引入可行性

針對太子集團跨國洗錢案，台北地檢署日前扣押11戶和平大苑豪宅、20多輛超跑、豪車等，連同金融帳戶價值超過45億。但遭在野黨質疑，是直到美國司法部指控幕後主嫌陳志在柬埔寨操控、洗走全球數十億美元的加密貨幣後，台灣才開始大動作偵辦。

吳宗憲質疑，「美方辦得如火如荼，結果我們沒有人知道。」

法務部調查局長陳白立回應，「不能說我們不知道。」

吳宗憲追問，「在美方查辦這件之前，請問一下你們有在查辦嗎？」

陳白立說明，「如果說我們不知道，我們沒有辦法在兩週之內就跟法院聲請裁定。」

廣告 廣告

吳宗憲批評，「那你們知道又沒有辦，不就更糟糕？」

法務部長鄭銘謙則解釋，「就是因為事前有掌握得非常精準，所以才有辦法破獲那麼多的。」

吳宗憲不滿，「然後都沒有報請檢察官指揮，你騙我沒幹過檢察官喔？」

鄭銘謙澄清，「如果說我們沒有掌握的話，我們怎麼呈請 ，是我們的案件是辦得非常龐大的，我們成果非常好。」

吳宗憲再批，「詐騙是民怨第一名，詐騙不是民怨第一名或者你需要數據，你就去問一下所有的人吧。」

不滿國內詐騙案沒有顯著降低，有立委認為可研究新加坡鞭刑入法來預防犯罪，對此法務部分析評估後認為除了社會高度分歧、人權公約可能抵觸，甚至可能違反憲法保障，表示現階段並無引入鞭刑的可行性。內政部則強調，會強化金流監理、科技偵查以及國際合作，提升打詐效能。

民進黨立院黨團書記長陳培瑜提問，「在防詐宣導的部分，你們今（2025）年有沒有什麼新的想法跟作為？」

內政部次長馬士元說明，「除了網路上的宣導之外，我們現在還是針對傳統市場，然後美容院以及宗教場所，未來我們跟包括超商還有咖啡廳，這些民眾消費的場所會持續來合作，重點第一個在去年是LINE詐騙，那在今年是假檢警的部分，所以每一年我們有針對不同的主題。」

正逢普發現金政策上路，內政部表示，也已經結合財政部，透過不同管道，例如廣播結合國、台、客語，提供給很多偏鄉地區不熟悉作業方式的民眾，向全民宣導防詐意識。