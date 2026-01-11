立委考察北海岸交通觀光建設

立院交委會到北海岸考察觀光建設執行。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕∕基隆報導

為深入了解觀光署推動北海岸交通觀光建設執行情形，立院交通委員會日前由召集人洪孟楷委員帶隊，在交通部長陳世凱、觀光署長陳玉秀及地方民意代表、區長、里長陪同下，前往考察三芝、石門及萬里觀光建設績效及規劃，逐一聽取觀光署北觀處業務簡報，實地了解相關觀光建設工程進度及後續營運規劃。

北觀處首先就近期三芝遊客中心使用定位議題，說明整體空間將以開放公眾使用為原則，對地方就三芝遊客中心空間使用建議，例如結合地方創生計畫落地執行、與地方農會及藝文組織合作活絡遊客中心使用以及名人館再優化等意見，以正向回應，將在今年農曆年前，整合活動規劃期程，透過活動帶動人潮，活絡三芝地方觀光產業。觀光署長陳玉秀責成北觀處，再盤點三芝在地觀光、文化資源，積極為提供串聯北海岸、三芝遊憩廊帶整體遊憩服務進行規劃。

在石門觀光建設績效及規劃方面，北觀處提出目前已進行石門洞據點及周邊景觀改善，改善既有混亂的動線及人工設施減量，並考量麟山鼻為雙灣自行車步道休憩停留點，平、假日遊客人數較多，景觀公廁新建工程已進行，預計今年六月前完工，提升遊客遊憩品質。

萬里大鵬加投公共浴場，位在台二線及加投路入口周邊，溫泉資源得天獨厚，由於該處地層下陷導致建物毀損，目前已完成拆除，因該案地質狀況不穩定，基於安全考量，將待地質鑽探結果後，再進一步研議後續可行性方案。

另外，有關龜吼漁港周邊停車空間供不應求，北觀處短期將檢討現有停車場動線，研究如何透過重新劃設停車格位，增加停車空間，長期則考慮擴大停車場用地，評估是否應先辦理環境影響評估。