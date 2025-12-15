立委考察桃機三航廈北廊廳 交長指示持續優化改善

立法院交通委員會今天(15日)赴桃園國際機場考察第三航廈北廊廳試營運情況，交通部長陳世凱率同桃機公司董事長楊偉甫、總經理范孝倫等主管陪同。對於立委提出的意見，陳世凱指示，試營運期間累積的經驗是後續優化的重要參考，請桃機公司為北廊廳年底前的正式營運啟用，做好萬全的準備。

立法院交通委員會召委李昆澤、立委王義川、邱若華、魯明哲、廖先翔等15日前往桃園機場第三航廈北廊廳考察，桃機公司說明北廊廳於12月1日起試營運，截至14日累計已有122航班、逾2.6萬人使用北廊廳，旅客普遍覺得候機空間寬敞明亮、設計現代化、椅子舒適且充電插頭充足，整體滿意度超過4.5顆星。

李昆澤則表示，第三航廈北廊廳設計新穎帶給旅客全新感受，請桃機公司在設施功能、服務效能、旅客便利性等部分持續提升，並研議於旅客指示牌面增加除中英文外的多元語言，確保廊廳空間緊急事件應變與使用安全，並請民航局參酌桃園機場第三航廈建設經驗，將相關值得學習借鏡的作法，納入高雄機場新航廈建設。

交通部長陳世凱則表示，北廊廳為第三航廈建設的重要階段性成果，是讓全世界看到台灣新門面的好機會，試營運期間累積的經驗是後續優化的重要參考，歡迎各界提供寶貴的回饋意見，以持續改善優化北廊廳，也請桃機公司為年底前的正式營運啟用，做好萬全的準備。

交通部表示，考察委員們皆肯定交通部及桃機公司推動桃園機場第三航廈北廊廳試營運作業的用心，並期許第三航廈建設如期如完成，用嶄新的國門迎接世界旅客。(編輯：許嘉芫)