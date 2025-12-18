立委考察海鋒大隊 勉提升不對稱作戰效能

（軍聞社記者吳冠萱臺中18日電）

立法院外交及國防委員會召集委員馬文君一行，18日前往考察海軍海鋒大隊，了解單位平、戰時任務工作，並期勉單位持續培育專業人才、強化作戰韌性。

馬召委上午在國防部常務次長黃中將、海軍司令部參謀長邱中將等人陪同下，聽取單位任務簡報，深入了解海鋒大隊在海疆防守中的關鍵地位與戰術運用；隨後，轉往實地了解各項作戰武器裝備及指管通聯設備等作戰能量，並致贈加菜金。

考察過程中，馬召委關心無人機訓練現況。她指出，無人機在現代化戰爭中扮演重要角色，不僅能有效提升戰場監偵效益，更是強化不對稱作戰效能的關鍵。馬召委強調，單位應持續擴充無人機操作師資與能量，期勉未來能培育更多官兵成為專業操作人員，將科技轉化為實質戰力。

黃常次表示，國防建設的推動有賴立法院外交及國防委員會長期的關心與支持，針對委員所提到關於裝備與訓練的精進建言，國軍表達高度重視。他強調，部隊將持續深化現代化作戰思維，並全面提升幹部與士官兵的專業職能，透過嚴格且扎實的訓練成效，將各項建言轉化為實質戰力，以具體行動展現國軍護衛家園的決心，不負國人的信賴與期待。

召委馬文君實地了解海鋒大隊各項武器裝備及指管通聯設備等作戰能量。（軍聞社記者吳冠萱攝）