立委考察砲訓部 肯定軍民合作培育專才

（軍聞社記者林澤廷臺南11日電）

立法院外交及國防委員會召集委員王定宇一行，11日前往臺南地區考察陸軍砲兵訓練指揮部，了解該單位與民間學術單位教育資源合作執行概況，並肯定軍民攜手強化科技教育、培育專業人才的具體成果。

王召委上午由國防部常務次長楊中將、陸軍司令部參謀長陳中將等人陪同，參加「砲訓部與崑山科技大學策略聯盟意向書」簽署，由雙方代表正式締結合作關係，提升軍民教育交流。

隨後，砲訓部與新光國小、保東國小校長進行教育資源合作研討，專題報告部分，則由崑山科技大學團隊進行「無人機師資培訓」研討及專題報告，說明校方在課程設計、訓練模式及技術應用上的內容，並提供未來與國軍合作的方向。

王召委致詞時表示，砲訓部遷駐關廟後，不僅帶動地方發展，也深化軍民連結，地方對部隊進駐深表歡迎與感謝。他指出，這次與崑山科技大學簽署策略聯盟意向書，除協助部隊同仁進修相關學位外，也因應無人機科技快速變化，透過校方專業能量，強化官兵操作與應用能力。

此外，他肯定新光及保東國小長期投入教育品質與校舍改善，兩校未來將優先協助砲訓部官兵子女就學，期盼國防部與地方持續深化合作，共同完善官兵家庭照顧與基層教育環境。

砲訓部則指出，透過王定宇召委牽線，使軍事院校與民間大學得以建立策略聯盟，為官兵在職進修與人才培育開創新契機，砲訓部遷駐關廟後，正值打造嶄新訓練與生活環境的階段，此次合作將使官兵在工作、學習與未來生涯規劃上能更緊密結合，提供更優質的成長環境，展現部隊「日新又新、精益求精」的自我期許與持續強化戰力的人才發展方向。

立法院外交及國防委員會召委王定宇一行考察砲訓部。（軍聞社記者林澤廷攝）