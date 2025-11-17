立委考察農經 苗縣府爭取補助

立院經濟委員會委員陳超明等一行昨（十七）日抵苗栗肉品市場考察苗栗地區農經建設，苗栗縣長鍾東錦積極爭取中央補助經費，協助推動肉品市場改建及農糧產品區域冷鏈物流中心兩大工程，尤其體恤縣府財政仍受控管的窘境，能夠提高補助額度減輕地方負擔。農業部次長胡忠一允諾，冷鏈物流中心應可依計畫推動進程，至於肉品市場改建因地方經費負擔沈重，建議評估改採逐年整修方案。

立委陳超明、邱鎮軍特助張朋輝及服務團隊幹部昨天上午九時抵苗栗肉品市場，邀集農業部次長胡忠一率同農糧署副署長陳啟榮及畜牧司副司長周志勳同行，苗栗縣長鍾東錦亦率同農業處長陳樹義、肉品市場代理總經理林澄清及科長等多位幹部出席。陳超明表示，苗栗縣兩大工程啟動稍晚，但反而有後勢待發的潛力，可藉其他縣市的豐富經驗，把兩項工程做得更完善，嘉惠更多農友。

業務單位簡報指出，苗栗縣農糧產品區域冷鏈物流中心工程，已召開卻會及可行性評估等，進入先期規畫及研擬興辦事業計畫，縣長鍾東錦已指示編列經費取得苑裡社柑段的預定用地，整個基地使用面積約八一八二平方公尺，規畫為北棟四樓、南棟一樓兩棟建築，預估經費約六點四億元。縣府希望達到提升農產品質、降低農損風險、強化市場競爭力、增進公共建設服務及公益性等預期效益。

有關坐落後龍的苗栗肉品市場部分，因成立於七十三年初迄今已四十一年，建物與設備均顯老舊，且部分區域因空間狹窄等問題，未能符合食品衛生安全標準，爭取補助增進屠宰場、拍賣場、冷凍倉儲及汙水處理池等。預估興建經費約六點七億元，規畫採先建後拆方式進行，期符合食安法修正後的標準，達到強化市場競爭力及分階包裝等多重目標。

在聽取業務單位簡報後，苗栗縣長鍾東錦表示，感謝立委陳超明及農業部官員到苗栗考察，關心農業建設，讓鄉親帶來希望。鍾東錦說，到國外觀摩先進的冷鏈設備後，覺得很羨慕，由於苗栗是農業大縣，一年四季都有農產、蔬果，更有這方面需求，若能在肉品和蔬果都有先進設備保鮮，既可延長銷售時間、提高經濟價值、降低農損，並確保食品衛生安全，行有餘力還可以外送到鄰近縣市，物暢其流。

再看肉品市場的建築和設備，簡直是現代化中的「笑話」，的確迫切需要重建改善。鍾東錦強調，苗栗縣政府配合中央政策向來不遺餘力，包括豬瘟防疫措施、推動天花湖水庫開發及大矽谷計畫等，相對也希望中央能平等對待，甚至多一分關愛眼神；由於縣府財政仍受中央控管，地方配合款是一大負擔，中央能增加補助比例，讓各項建設順利推動。

農業部次長胡忠一回應，苗栗縣政府已解決冷鏈物流中心的用地問題，新建工程應可按顧問公司規畫的期程持續推進，中央可補助約50％的經費，縣府亦須自籌三點二億元；胡忠一提醒縣府及相關單位，用地問題解決後，仍須先衡量冷鏈物流中心的定位，能夠區域分工而不衝突，將來的經營管理要力求完善，方能落實照顧農民及達成預期效益，讓農民有感。

至於肉品市場改建工程，胡忠一表示，由於苗栗縣已錯過百億基金、可申請補助七成經費的時間，目前中央只能補助三成，亦即地方政府須負擔逾四億元，若評估認為新建工程非做不可，縣府則須考量自籌款的財政壓力，同時事先要研擬增加營運量能的成功策略。