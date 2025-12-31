立委與衛福部次長參訪永笙南港研發中心

【記者柯安聰台北報導】永笙生技（4178）31日於南港研發中心接待由生策會安排之產官交流參訪團，成員包含立法委員廖偉翔、陳菁徽、王正旭及衛生福利部次長林靜儀等貴賓，實地了解永笙在細胞治療新藥研發、製程與品質系統、臨床應用以及國際布局等重要成果。參訪團對永笙在科學研究、法規接軌與產業化落地的整體進展表達高度肯定，並認為永笙展現台灣生醫產業接軌國際市場的關鍵實力。



永笙指出，公司以臍帶血細胞為核心，長期投入細胞治療新藥研發與產業化製造能力建置，其中最具代表性的里程碑為旗下細胞治療產品REGENECYTE取得美國FDA藥證（BLA）核准，為全台第1且唯一獲得該項核准的細胞治療公司。永笙強調，藥證核准不僅代表產品通過審查，更象徵企業在「一致性、可追溯、可放行、可規模化」等關鍵制度制度能力上，已獲國際法規體系最高等級的品質與製程驗證。



參訪期間，永笙亦向來賓簡報其台美兩地營運與製造布局。永笙為控股母公司，旗下100%持股台灣與美國兩大營運單位；美國端設有約1300坪cGMP細胞製造廠，並通過美國FDA現場稽核，是取得BLA核准的重要基礎。台灣端則涵蓋南港研發中心、林口經衛福部核准之人體器官保存庫，以及台中中科通過查核之GTP細胞製備廠，形成橫跨不同法規體系的完整研發、製造與供應鏈能力。







圖：立法委員與衛福部次長參訪永笙生技南港研發中心



永笙同時分享REGENECYTE的臨床應用進展，指出該產品在美國可應用於近 80 種疾病，涵蓋癌症、血液疾病、免疫疾病及代謝疾病等領域，其中超過半數屬罕見疾病，對公共衛生與病患治療選擇具有高度意義。



此外，永笙也強調「可負擔的再生醫療」是產業真正落地的關鍵。公司首創「公庫保障服務」，透過制度化、訂閱式的保障設計，讓民眾於罹病需要細胞治療時，可由臍帶血公庫提供 1至2 袋臍帶血供臨床治療使用，以事前規劃的方式有效降低治療門檻。永笙並表示，今年11月與台新人壽合作導入保險應用，進一步提升民眾使用臍帶血治療的可近性，成為推動再生醫療普及的重要示範。



永笙生技表示，永笙以臍帶血公庫為核心，發展出『細胞三箭』策略—細胞新藥、細胞供應、細胞服務。細胞新藥讓台灣取得國際級藥證成果，細胞供應使台灣進入全球細胞治療供應鏈，細胞服務則讓再生醫療更可負擔、可制度化。未來，我們將持續深化新藥研發與臨床應用，並與政策端和產業界攜手合作，加速創新治療造福更多病患。



永笙強調，將持續以國際標準打造細胞治療研發與製造能力，並透過產官交流、臨床合作與制度創新，加速台灣再生醫療產業與國際接軌，推動生技產業的長期與永續發展。（自立電子報2025/12/31）