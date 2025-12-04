立委蔡其昌爭取近5千萬經費 啟動大甲四里老舊管線汰換工程





為改善海線長期水壓不足及管線老舊問題，立法委員蔡其昌4日邀集台灣自來水第四區管理處副處長曾沛聰、臺中市議員施志昌、大甲區頂店里長黃安鎮、大甲區江南里長李文登、大甲區庄美里長魏李嫌、大甲區文武里辦公處等人前往會勘，成功爭取「大甲區仁愛街」及「大甲區彈正路、經國路」兩案老舊自來水管汰換工程，總經費約4609萬元，預計115年底前完工，可改善超過400多戶居民的用水品質及供水穩定。

立法委員蔡其昌提到，過去十幾年來持續推動海線地區的自來水改善計畫，主要同步進行兩項工作，一是協助沒有自來水的地區爭取自來水延管工程，增加自來水的普及率，二是爭取汰換老舊自來水管線，避免因管線老化造成水壓不足、出水量太小，甚至是用水安全的疑慮。

廣告 廣告

蔡其昌說，本次成功爭取約4,609萬元經費，將針對大甲區庄美里、江南里、頂店里及文武里等區域進行自來水管線汰換作業，改善範圍達450戶，今日也邀集地方里長共同到場關心了解並表達意見，期盼工程能夠早日順利完工，帶給鄉親更穩定、更安全的用水品質。

蔡其昌也要求，施工期間務必將安全放在第一位，相關單位應格外留意現場作業及交通疏導，包括臨時覆蓋物及鋼板務必確實固定，避免車輛經過時產生噪音影響居民安寧，或造成交通安全疑慮，後續會持續要求施工單位嚴格把關各項措施，讓工程順利進行。改善海線用水是長期工作，未來仍會持續爭取更多工程計畫，逐步提升整體供水穩定度與品質，讓居民都能安心用水。

台灣自來水公司第四區管理處副處長曾沛聰指出，大甲區「仁愛街等汰換管線工程」及「彈正路、經國路等汰換管線工程」兩案，總經費 4609 萬元均由自來水公司支應，將汰換超過 4 公里舊管線，完工後可改善 450 戶居民用水，預計115年底前全數完工，待管線更新完成後，亦將同步施作道路修復工程，提升整體用水及道路品質。

更多新聞推薦

● 川普簽《台灣保證實施法案》國台辦批干涉中國內政 外交部嚴正駁斥