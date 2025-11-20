立委蔡易餘出席民雄航太園區開發說明會 (圖)

即時中心／高睿鴻報導台、日兩國近年持續深化外交關係，日本新首相高市早苗更不惜與中國槓上，直接喊出「台灣有事，日本也有事」，充分彰顯雙方的濃厚情誼。但沒想到，國民黨主席鄭麗文今（20）日卻出席「中華戰略學會丘念台抗日紀念講座」，遭外界質疑時機敏感、具政治用意；民進黨立委林楚茵也忍不住砲轟說，雖然時機確實弔詭，但鄭做起來卻很自然，顯然她現在就是中共的傳聲筒，所有事情都是看老大哥中共的意思照辦。對於鄭麗文參加紀念抗日分子的活動，林楚茵直言「遺憾」，但並不感到意外；她認為，鄭之前也才高喊「讓台灣人大聲說出自己是中國人」，其言行顯然都是跟隨中國共產黨的口徑。恰好在眼下這個時機點，林楚茵說，更明顯是為了配合中共、要給日本一點顏色瞧瞧，「她做起來顯得很自然、非常合理，因為她只在乎中共是否開心，而非台日關係如何」。民進黨立委林楚茵。（圖／民視新聞）另，她也批評道，立委沈伯洋近期遭中國指控「涉嫌分裂國家」、揚言立案偵查，顯示中共已想伸手干預台灣事務；未來，對於台灣政治人物、媒體、名嘴實施所謂的跨境鎮壓、長臂管轄，都是不可能停止的。但林楚茵強調，我們無論如何，還是受到中華民國憲法保障，這樣的立場依舊要努力傳達出去；「在台灣，即使大家的政治理念、想法不一樣，但我們擁有言論自由，沒有任何一個人，會因為提出不同的政治理念，而遭到法律箝制」，她說。但林楚茵繼續說，「你會發現中國不是這樣。在那裡，你只要講了政府不想聽的話，就會立刻被消失；而現在哪怕是在台灣，他們都想動用影響力，讓我們的人民不敢講話」。所以她接著也提到，面對沈伯洋遭中國威脅，理論上應該由立法院長韓國瑜提出譴責案；但很可惜，藍營現在只顧著配合中共演出、就連黨主席也希望台灣人變成中國人的情況下，根本不敢譴責中共。因此林楚茵痛批，從昨（19）天的委員會就能看到，國民黨委員完全不在、集體消失，面對這個提案，直接擺出看不見的鴕鳥心態；但她個人卻認為，這分明是一個很重要的立場聲明，必須告訴中共，任何中華民國的國民，都會受到我國憲法保障，這絕對是有必要做的事情。原文出處：快新聞／故意的？鄭麗文竟出席「抗日紀念講座」 綠委轟：老大哥中共授意 更多民視新聞報導認長榮「勤惰管理」過度 勞動部：10天內病假不得影響考績黃國昌造「旨」二度唸錯！糗到台下人全驚呆了中國女冒充菲籍當上市長！涉人口販運逃亡被捕 法院判刑出爐

