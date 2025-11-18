立委蔡易餘支持校園運動發展 媒合捐贈嘉縣3部校園體育交通車 - https://www.watchmedia01.com

立委蔡易餘媒合捐贈3部9人座廂型車，提供東石國中、水上國中及永慶高中等三校運用。（圖/蔡易餘立委服務處提供）

（觀傳媒嘉義新聞)【記者陳惲朋／嘉義報導】 民進黨嘉義縣區域立委蔡易餘重視嘉義縣校園體育發展，3所學校日前向蔡立委反應，缺乏交通車載運學生參加全國性運動比賽。蔡易餘立即主動向善心企業勸募，媒合3部9人座廂型車，提供東石國中、水上國中及永慶高中等三校運用。今（18）日在永慶高中舉辦理捐贈儀式。

3部校園體育交通車捐贈儀式，在嘉義縣政府教育處李美華處長、縣議員江佩曄、黃惠汝、嘉義縣工策會總幹事戴光宗、朴子市民代表會主席陳玉霞、水上鄉體育會理事長林鳴洲、水上鄉代會副主席王勇安、太保市民代表會副主席官汝濃及地方民意代表等貴賓出席見證。

蔡易餘立委表示，嘉義縣的體育表現一直在全國名列前茅，而每一項好成績的背後，都是體育老師長期投入與辛勞付出。今年民和國中與忠和國中在外出比賽途中不幸發生車禍，顯示現行制度確實需要全面檢討。嶄新交通車捐贈給東石國中、水上國中及永慶高中，提供校方未來在參加比賽使用更便捷，也期許孩子們未來有好的表現不忘回饋社會，要讓這份愛持續循環。

蔡易餘指出，3年前他召民間企業捐贈5部9人座廂型車，提供給4所國中，作為體育生移地訓練及往返比賽場地使用，這次他再度媒合善心企業約3部車給東石國中、水上國中及永慶高中，藉此更希望號召社會大眾一起關注嘉義縣校園體育發展。如今在企業支持下已解決車輛不足的問題，未來縣府也承諾針對長途比賽以專案方式協助學校租車及聘請專業司機，讓老師與學生能在非比賽時間獲得充分休息，更安全地往返賽事。

李美華處長說，在偏鄉地區缺乏都會區完善的大眾運輸系統，學生平時訓練與比賽往返仰賴交通車。今年的車禍事件促使縣府全面檢視校外交通安全，歷經2至3個月規劃後，已於11月13日行文各校，規定未來學校若需前往縣市外30公里以上的比賽或訓練，必須聘請司機、租用合格車輛或改搭大眾運輸工具，相關費用亦由縣府提供補助，確保學生與教練在移動過程中的安全無虞。