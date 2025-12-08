立委薪水變相增50萬！揭陳玉珍提案引爆國民黨茶壺風暴、這藍委變綠嘴？

記者李鴻典／台北報導

國民黨立委陳玉珍提出修法，要讓助理費交由立委統籌運用，還免檢據核銷，為助理費案除罪化，該案5日付委審查，引發議論。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，以後想一夜暴富，就請來競爭不分區立委。

張育萌撰文點名國民黨團總召傅崐萁，守法有那麼難嗎？他說，陳玉珍提案「助理費除罪化」，直接引爆國民黨的茶壺風暴。（圖／翻攝自張育萌臉書）

張育萌撰文點名國民黨團總召傅崐萁，守法有那麼難嗎？他說，陳玉珍提案「助理費除罪化」，直接引爆國民黨的茶壺風暴。

張育萌列出，原本立委收入每個月19萬，按照陳玉珍提案，助理薪水以後通通匯進立委戶頭——等於每個月變相增加50萬，不用核銷也不用單據。你知道嗎？中華民國總統一個月也才月薪50萬。陳玉珍大筆一揮，幫113位立委通通加薪，超越總統和五院院長。以後想一夜暴富，就請來競爭不分區立委。

張育萌表示，國民黨團助攻下，「助理費除罪化」法案前天已經付委。當天，立法院助理工會罕見發聲明，直指「反對倒退修法」。工會話講得很重：「廢除公費助理制度讓助理勞動權益向後倒退數十年，亦傷害我國的民主法治」。等於是這些立委胡搞瞎搞，員工已經看不下去，就算可能會被針對，也要站出來嗆聲。

張育萌提到，連國民黨立委牛煦庭也說「公費助理制度有存在必要」，直接表態反對把助理費「全部回歸大水庫」。

國民黨助理群組砲聲隆隆，在傅崐萁說助理費除罪化是「進步法案」之後，直接大酸「進步法案，哈哈哈」、「忍兩天了」、「工作尊嚴蕩然無存」。台灣社會有良知、台灣人有智商——傅崐萁一次挑戰兩者的底線，他竟然為了護航法案鬼扯「我們其實是保護這些助理」，說修法是讓助理的薪水不用捐出去給辦公室。

張育萌說，請傅崐萁回答：助理薪水匯到立委戶頭，如何防止助理不必被強迫捐薪？傅崐萁說這些攻擊的都是「綠嘴」，有夠匪夷所思。請問傅崐萁：助理工會是綠嘴嗎？國民黨助理們是綠嘴嗎？還是，牛煦庭是綠嘴？

張育萌進一步表示，要修法可以。請傅崐萁和陳玉珍大聲告訴台灣社會：「我怕我會貪污，所以我讓貪污合法化。」有些問題是沒有黨派之分的，找不到任何理由，支持助理費除罪化。這種大是大非的問題，是沒有黨派之分的。

