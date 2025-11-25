立委要求以法律約束哄抬房價 卓榮泰：希望業者自律但也會稽查處理

行政院長卓榮泰（左）、交通部長陳世凱（右）於立法院備詢。資料照片



國人對國內飯店高房價長期詬病，尤其高雄每有大型演唱會時，有的房價竟然漲了10倍，立委要求中央應比照日本，訂定法律來約束業者，行政院長卓榮今(11/25)日表示，這個狀況嚴重的不合理，超乎大家可以合理接受的範圍，也對公平交易相關法則有所牴觸，會事先跟產業界或公會來談，要不要有一個內部自律，而抬高到不合理的狀況，相信地方政府也會做稽查的動作來處理。

行政院長卓榮泰今日赴立法院備詢，立委邱若華質詢時指出，近幾年民眾的感受是出國玩比國旅還要便宜，業者也有做調查，多數民眾還是會以價格決定他們要去哪裡玩，現在旅宿的價格過高，院長您認為現在旅宿價格是不是合理的?

交通部長陳世凱就此答詢說，因為國旅都集中在假日，所以就成本的計算來看非假日就沒有辦法很平均的分攤，所以假日會造成一房難求或是價格偏高，因此交通部推出的平日住宿優惠，就是希望引導一些國人在平日出遊，可以給予住宿優惠。而勞動部最近也在針對勞工請假的權益做保障，我們也希望國人有特休可以在平日來休假。

邱若華表示，雅虎有做一個調查，有56.3%的網友對住宿費最不滿意，天下雜誌也發現我國假日房價的漲幅高達38.4%，平均價格也是高於其他亞洲國家，近日也有委員指出，在演唱會期間有旅宿業者一下子就把房價提升到平常房價的10倍，觀光署都說是市場機制，而日本旅宿業是有受到法規的約束，有防止哄抬價格的法規，雖然政府不能直接干預，所以未來中央能不能訂定一個全國通用對房價的規範?

陳世凱回應說，旅宿業是一個市場機制，如果政府硬要用一套機制下去壓抑房價的話，會造成一些問題，畢竟我們是一個自由經濟的市場，旅宿我們在想辦法，包含他們有缺工的問題，讓他們的成本很高，院長已經在針對缺工部分開放中階技術人員，去協助旅宿業讓他們可以降低成本，相信房價應該會有所影響，另外，國人大多集中在假日出遊，大家都說旅宿可能太貴，但是我聽起來他們平日的價格其實沒有那麼貴，所以我們會一直鼓勵大家可以平日旅遊。

