立委要求檢討「橫向國道收費」 高公局：3個月內提報告

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立法院交委會通過提案，要求高公局研議橫向國道收費可行性；對此，高公局表示，將於3個月內提出報告。(記者黃宜靜攝)

〔記者黃宜靜／台北報導〕國道7號、國1甲及國1楊梅至頭份拓寬等3項重大工程陸續啟動，立法院預算中心最新評估報告顯示，國道基金到今年底營運資金缺口達266.94億元，由於國道通行費超過10年未調整，立法院交委會通過提案，要求高公局研議橫向國道收費可行性；對此，高公局表示，將於3個月內提出書面評估報告，「只是以往橫向國道不收費的道理、理由都還在。」

根據交通部高速公路局統計，目前光就國道三大工程包括國道7號、國1甲及國1楊梅至頭份拓寬的經費支出，從2027年到2033年期間，預定支出就已高達3499.48億元，還未包括其它工程支出。交通部規劃，明年起到2033年因應重大國道建設計畫，會支出超過4千億元。

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立法院預算中心評估報告顯示，國道基金自2019年底起就出現流動性不足狀況，今年底營運資金短缺更多，國道基金在今年過後年度經費需求高達4265.53億元，國道基金預計需分別用營運資金690.9億元、國庫撥款700.93億元，以及外借資金2873.7億元支應，舉債籌資比率達67.37%。

立委林俊憲指出，雖然目前國道基金於今年及明年度仍維持收入大於支出，但在重大建設密集推動、維護成本增加，以及未來償債需求持續擴張情況下，現行基金財源結構是否足以支應長期建設需求，已成重要課題。尤其現行國道通行費制度自實施以來已超過10年未進行全面檢討與調整，面對交通量變化、物價上升、建設成本增加，相關費率及收費結構待重新檢視。

林俊憲提出，現行國道收費模式多集中於縱向國道使用，對於部分橫向國道及高快速路網使用公平性、車流分流效果及基金挹注功能，有進一步研議空間。

林俊憲提案要求高公局，全面檢討國道基金中長期財務結構與永續性，針對國道通行費10年未調整現況，評估不同車種、使用強度、尖峰時段及道路負荷情況下的合理費率制度，並研議橫向國道收費可行性、交通衝擊及配套措施，並於3個月內提出書面評估報告。

高公局長陳文瑞表示，委員提案先請高公局分析，會依照通過提案內容，於3個月內提出相關分析。

陳文瑞指出，之前也曾針對橫向國道是否收費議題檢討，橫向國道主要是考量到交通需求的觀點，過往的研議都沒有對橫向國道實施收費，這次也會遵照委員提案分析，「只是以往橫向國道不收費的道理、理由都還在。」

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