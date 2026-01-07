立委視察153旅、兵試場 肯定堅實戰力

記者陳彥陵／宜蘭報導

立法院外交及國防委員會考察團昨日前往陸軍步兵153旅與軍備局規格鑑測中心兵器試驗場視察，聽取單位任務簡報，實地了解各項工作執行情形，並對官兵在救災、訓練及軍備建設成果表達肯定，勉持續提升整體防衛戰力，共同守護國家安全。

外交及國防委員會委員陳俊宇一行，昨日由國防部常務次長楊中將、陸軍參謀長陳中將等人陪同，首先前往153旅，了解單位在新兵訓練及官兵照顧的規劃；隨後至兵試場，視察單位針對各項武器的鑑測能量與實施現況，並頒發加菜金犒慰官兵辛勞。

視察153旅時，陳俊宇表示，感謝官兵在救災、災後復原任務的辛勞付出，去年「樺加沙」颱風造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，投入大量官兵馳援；「鳳凰」颱風挾豪雨重創宜蘭地區，也即刻派遣官兵協助救災，展現單位愛民助民精神；特藉此次視察了解官兵生活訓練所需，盼為單位生活及訓練提供適切支援。

陳俊宇隨後視察兵試場，進入雷達室及鑑測裝備陳展區，聽取國軍研發鑑測能量與精準觀測設備簡報，了解單位武器裝備鑑測能量。陳俊宇指出，基層部隊的堅實戰力與國防科研的持續精進，是確保國家安全最堅強的後盾，透過實地走訪，更能體察國軍推動軍事事務現代化的成效。

立法院外交及國防委員會考察團昨日赴金六結新訓中心，視察單位新兵訓練及官兵照顧情形。（記者陳彥陵攝）