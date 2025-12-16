立委詐助理費兩樣情！高虹安「沒人頭」二審無罪 救不了顏寬恒、林岱樺、林宜瑾

國民黨立委顏寬恒涉用人頭助理詐領，歷審重判7年10月。資料照。李政龍攝



新竹市長高虹安被控擔任民眾黨不分區立委期間，涉浮報助理費及加班費被訴，二審今天逆轉改判貪污無罪，儼然成為指標判決，不過高虹安案並沒有「虛報人頭助理」的問題。因此，目前檯面上涉詐領助理費遭起訴、判刑的國民黨顏寬恒及民進黨林岱樺、林宜瑾等人，恐怕很難用這起判決的法律見解，來佐證自己的清白。

高虹安僅涉浮報「沒貪污」

高虹安被控與前辦公室行政主任黃惠玟（綽號小兔）、前辦公室主任陳奐宇、前公關主任王郁文（綽號水母）及前法務主任陳昱愷，共謀浮報詐領助理費等46萬30元作為「零用金」（私人小金庫）。檢方將高虹安等5人依《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物、偽造文書罪起訴。

廣告 廣告

一審認定，高虹安詐領11萬6514元、小兔詐5642元、陳奐宇詐506元及水母詐466元，依貪污罪重判高7年4月、小兔2年（緩刑5年）、陳奐宇1年（緩刑3年）、水母2年（緩刑5年）。僅陳昱愷無罪。

二審今天依立法院函覆，認定立委助理費屬於「立委補助費」，且認為高虹安只是經小兔建議沿用其他立委辦公室作法設置零用金，應無詐領犯意，二審另引用「大水庫理論」幫高虹安脫去貪污罪的枷鎖，改用偽造文書罪輕判6月（得易科罰金）。二審另判小兔4月、陳奐宇2月、水母3月，均得易科罰金及緩刑2年。

新竹市長高虹安涉詐領助理費的情節，未包括「人頭助理」。資料照。廖瑞祥攝

據了解，以往捲入助理費詐領爭議的案件，以縣市議員為大宗，粗估逾60人目前仍涉案纏訟中，但被控詐領助理費案的立委，則屈指可數。

早年被控詐領遭起訴的立委，包括前國民黨立委關沃暖及李慶華、新黨立委吳成典及民進黨立委陳瑩等人，他們都曾經被指控用「人頭」詐領助理費。關沃暖、李慶華兩人棄保潛逃；至於吳成典和陳瑩兩人，歷經法院審判後，認定沒有詐領情事，均獲判無罪定讞。

藍綠立委都捲「人頭助理」案

目前檯面上捲入助理費案的4名藍綠立委，至少有3人被控用「人頭」詐領助理費，官司都在如火如荼進行中。不過，知情人士指出，高虹安涉及詐領的案情，並非上述「人頭助理」的犯罪樣態，因此高虹安案的二審判決見解，將很難援引成為有力證據。

而政壇最矚目的一起案例，非國民黨立委顏寬恒莫屬。台中地檢署指控顏寬恒詐領助理費108萬，一、二審均依貪污罪重判7年10月，全案正上訴最高法院，一旦判決定讞恐入監，是目前最岌岌可危的案件。

綠委林宜瑾涉嫌用人頭詐領助理費，已勇敢認罪。資料照。李政龍攝

另一名用「人頭助理」詐領出包的，則是民進黨立委林宜瑾。台南地檢署指控，林宜瑾在擔任台南縣市議員期間就開始用人頭詐領助理費，詎料選上立委之後仍繼續貪，16年來撈走1412萬7388元，檢方將她依貪污罪起訴。林宜瑾選擇認罪並繳回犯罪所得，檢方建請法院輕判，全案正在台南地院纏訟。

至於另一名被「人頭助理」圍困的綠營要角，則是正在參加高雄市長初選的民進黨立委林岱樺。

高雄地檢署懷疑，林岱樺用胞弟、弟媳等9名人頭名義詐領1496萬餘元助理費及加班費，檢方懷疑，林岱樺另涉公益侵占等罪，日前依貪污等多項罪名起訴。但林岱樺迄今仍否認犯罪，全案正於高雄地院纏訟。

綠委林岱樺堅稱沒有用人頭詐領助理費。資料照。李政龍攝

相較於前3名立委的人頭詐領情節，也處於助理費風暴的前民進黨立委陳歐珀，涉案情節和高虹安的案情相對類似。台北地檢署查出，陳歐珀涉嫌和妻子徐慧諭透過6名助理浮報薪資，但其詐領金額高達411萬元，且陳歐珀另涉收賄等多項犯行，檢方日前將他起訴求刑24年2月。陳歐珀在台北地院打官司時嚴詞否認收賄，但已承認詐領助理費。

前綠委陳歐珀涉嫌浮報詐領助理費，已向法院認罪。資料照。廖瑞祥攝

更多太報報導

新聞切片／高虹安重回新竹市府還有3個Bug！內政部、最高法院及誣告案

高虹安為何不涉貪僅「偽造文書」？ 高院關鍵理由：立院函覆屬「立委補助費」

奪回新竹市長寶座！二審逆轉擺脫貪污罪 高虹安司法纏鬥3年大事記