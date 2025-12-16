立委詐領助理費案 無罪判決 藍綠多人涉案露曙光

針對判決結果，新竹市長高虹安（中）透過文字回應，高院已明確認定她在相關案件中並無貪汙不法，她尊重並感謝合議庭判斷。（本報資料照片）

新竹市長高虹安被控於立委任內涉嫌詐領助理費涉貪汙罪部分，高院16日改判無罪。事實上，細數相關案例，至今仍未有立委因涉詐助理費被定罪確定的紀錄。由於民進黨立委林宜瑾、林岱樺、國民黨立委顏寬恒及前立委陳歐珀，涉嫌詐領助理費案目前都在審理中，高院此次見解是否影響相關案件的認定，備受關注。

自前國民黨立委關沃暖於民國89年涉嫌透過人頭詐領助理費至今，已累積十餘件各黨派立委涉及助理費案，包含前國民黨立委李慶華、前民進黨立委陳歐珀、前新黨立委吳成典，以及林宜瑾、林岱樺、顏寬恒等人。

據南檢資料，林宜瑾擔任台南市議員及2屆立委期間，利用職務上機會詐取公費助理相關費用共1412萬7388元，檢方偵結依《貪汙治罪條例》利用職務上機會詐取財物等罪嫌起訴，但因林自動繳交全部犯罪所得財物，檢方建請法院減輕其刑，目前台南地院審理中。

雄檢資料指出，林岱樺涉嫌在擔任第7屆至第11屆立委期間，將其親戚駱姓男子及弟媳王姓女子不實登載為公費助理，合計詐領1473萬6549元公費助理薪資；另涉嫌在第9屆至第10屆立委期間向立院不實申報服務處周姓主任等5人加班費，合計詐領22萬8090元公費助理加班費，高雄地院審理中。

顏寬恒部分，起訴書指出，顏寬恒疑用人頭詐領助理費108萬元，涉貪汙治罪條例等罪，一審判刑7年10月，褫奪公權3年，今年9月二審駁回上訴維持原判，目前上訴三審中。

陳歐珀則是自101年2月1日至111年11月30日間，浮報多名公費助理薪資，助理再將浮報的款項以現金領出作為辦公室零用金，依陳歐珀夫婦指示使用，共詐取411萬2170元，北院審理中。