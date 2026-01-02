立委請客來這裡2／很會設計菜單高檔餐廳挖角他 曾因煮豆腐被關禁閉

黃朱華（右）、李淑燕（左）夫妻檔開的珍品小館，菜色涵蓋大江南北。黃朱華老闆兼主廚，16歲就入行，累積一身功夫。

珍品小館穩定不變的滋味，來自老闆黃朱華超過40年的廚房經驗。16歲進北平館子當學徒，兩年出師，從北方菜、點心一路做到主廚，甚至在金門當兵時被參謀長挑進「小廚房」，只煮菜給參謀長一人吃。在開店之前，他早已把一身功夫練到扎實。

黃朱華16歲就在堂哥帶領下，到台北的北平館子「西來順」當學徒。一口台灣國語的他其實是浙江人，「我們家是大陳義胞，本來住台東，我爸跑遠洋賺錢。因為堂哥堂姊很多在台北做餐飲，我們才北上。我從小不愛讀書，我媽給我兩條路選，一個是做西裝的裁縫、一個是廚師，我那時不懂，心想怎麼都是女生做的事。後來就跟著堂哥做。」

老闆是北平館出身，珍品小館裡的合菜戴帽自然地道。蛋皮底下有什錦菜，頗費工。

他在西來順2年就出師，學會北方菜、北方點心，後來又去中來順。在中來順時，老闆娘看黃朱華學得快，常讓他代主廚的班，負責幫宴席配菜單，「我20分鐘就可以寫好菜單、抓出每道菜的毛利。」黃朱華說，他當學徒時就經常去別的餐廳觀察菜色，所以很會設計菜單。當兵前他又被挖到當年算高檔的梅軒客家菜當廚師。

「我是在金門當兵，進去的時候就是小廚房，只煮給參謀長一個人吃。據說，參謀長調資料時，看到我扣繳憑單的工作是餐廳，就直接調我出來。」不過，黃朱華回憶，當參謀長的小廚房壓力非常大，「長官不吃豆腐，有一次不小心煮到一餐有豆腐，就被關禁閉。」

養女出身的李淑燕（左），從小勤奮樂觀，國中沒畢業就在北平館西來順當小妹。（珍品小館提供）

當兵放假回台北，黃朱華一次到西來順找廚師朋友，遇到當年才16歲、在餐廳當小妹的李淑燕，相差5歲的2人從此結緣。李淑燕是養女、身世坎坷，但她樂觀勤奮，17歲隨黃朱華到淡水開餡餅粥小店，未婚懷孕，待產前2人就住在小店後面的小房間，大著肚子仍照常在店裡張羅。李淑燕18歲產女後，2人登記結婚，「我們到現在都沒辦婚禮、沒拍過婚紗照。」一句話道盡夫妻倆創業艱辛，也因為要照顧小孩，收掉不賺不賠的餡餅粥餐館。

多年前楊謹華也隨劇組殺青來吃過，個性靦腆的黃朱華難得從廚房跑出來跟明星合照。（珍品小館提供）

