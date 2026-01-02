立委請客來這裡3／朋友跑路他接手 陳情抗議就賠錢 太陽花虧最多只有這場賺錢

週五、週六沒有提前預約很難訂到位。不到六點，老闆娘李淑燕已經忙翻了。

25歲當上主廚、月薪8萬還被報紙採訪，珍品小館老闆黃朱華卻因愛請客、守不住錢也一度倦怠。他曾放下高薪去賣保險，靠著厚道人緣和努力，重新踏上開店夢道路，10年虧損900多萬也不放棄。

黃朱華有一技在手，很快又在哈同園餐廳當主廚，25歲已月薪8萬元，還曾被《聯合報》《國語日報》採訪。「但我們守不住錢，以前喜歡請客，人家有困難就借錢，也會打打麻將，20年前，我就打一千底的了。」黃朱華任主廚雖然風光，但也一度倦怠，「我後來放下高薪，去南山人壽賣保險。」為了讓心態歸零、重新開始，他還把累積十年的數本手抄食譜都扔了。

黃朱華25歲在餐廳當主廚時月薪就達8萬元，還登上《國語日報》。（珍品小館提供）

黃朱華做人厚道、人緣好，賣保險從第一個月領幾百元，到後來年薪180萬元。他還投資哈同園的分店，「其實珍品小館這個點，最早就是哈同園分店，當時生意非常好，一個月可以做200多萬元。」後來該址先後又換了二家餐廳，餐廳老闆黃朱華也都認識，還幫忙做保。「這條巷子後來變蕭條，主要是社會風氣改變，一是開始抓酒駕，再來就是政府在打貪，公務員請客開始斤斤計較。」

珍品小館雖位處隱匿小巷，卻不乏各界名人造訪，王建民（中）就曾來此用餐。（珍品小館提供）

小巷既然都蕭條了，為何還選在此開店？黃朱華說：「我幫忙做保的那個老闆跑路了啊，還欠了好幾個月房租。房東看我有誠意出面解決，也很阿莎力，說欠的房租不用還了，問我要不要繼續做，便宜租給我。」

咖哩軟殼蟹，獨門醬汁是咖哩拌上鹹蛋製成，與軟法麵包搭配，非常好吃。（980元／份）

黃朱華內心還是有開店夢，也有信心自己可以做起來，2000年時，維持原來店家的裝潢，就開了珍品小館。「誰知道前十年都虧，虧了900多萬元吧，我都靠做保險來補坑。」珍品小館位在立院附近，雖有不少公務員客人上門，但也最怕陳情抗議，「拒馬一圍，客人怎麼進來？太陽花一個半月我們就虧了60多萬元。」所有陳抗活動，黃朱華笑說只有八百壯士那次生意大好，「他們都是退休軍人、公務員，抗議完就來餐廳聚會吃飯。」

絲瓜蝦小籠包用餡新鮮。絲瓜留一點皮，帶出爽脆口感。小籠包的湯汁由絲瓜肉帶出。

花了10年時間，珍品小館慢慢做出口碑。「我那時請到一位上海菜師傅，開始改廚房加賣小籠湯包、港式燒賣、蔥油餅等點心，餐點變得更多元。還有好幾年時間每天發傳單，推出一道菜十元優惠，譬如今天是五更腸旺十元、明天是豆乾肉絲…」但他也坦言，最大的轉折是《壹週刊》及《爽報》做了報導。「那次報導中的幾道菜，到現在仍是熱門菜，表示我們的口味一直有維持住。」

