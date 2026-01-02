立委請客來這裡4／入行35年買的房子還沒住過就賠掉 便當大受歡迎警局一次訂500個

雖然疫情三年虧掉上千萬，黃朱華（右）、李淑燕（左）夫妻仍攜手熬過最困難時期。

好不容易站穩腳步，珍品小館卻在疫情期間迎來最大考驗。夫妻倆賠掉上千萬元，連剛買的宜蘭透天厝花了500百萬裝潢、還沒住過就被迫出售。撐在崩潰邊緣，他們選擇天天開店，用百元便當與老客情義，熬過最難的時刻。

疫情期間珍品小館推出百元便當超色超豐富，大受附近公司行號歡迎，中正一分局曾一訂500個。(珍品小館提供)

生意變好，珍品小館也重新裝潢店面，「立委以前請客不是在立法院底下的餐館，就是去前面的上園樓，後來滿多也會來我們這兒了。」黃朱華說，他入行第35年，終於在宜蘭買下人生第一棟房子，「很漂亮的透天厝，還花了500萬元裝潢，結果遇到疫情，房子還沒住到就賣了。」

第二代小女兒綺綺雖然一直在店裡幫忙，但她說自己不太想接班，「因為跟客人的應對進退太難了！」

疫情3年，珍品小館慘賠上千萬元，黃朱華賣房苦撐，堅持天天開店，員工則輪休共體時艱，「不開店的話，員工另找工作，以後也請不回來了。」他苦笑指著櫃檯旁架子上一落透明板子，「你看那些隔板，我請人訂製的，做好送來的隔天正要插到桌上，就三級警戒禁止內用。」黃朱華壓力大到得吃安眠藥才能睡，至今仍在看身心科。

資深員工明珠已在珍品小館工作超過20年，負責外場，許多客人以為她才是老闆娘。

「我小女兒不捨我們辛苦，那時就跟我們的資深員工推著小推車，兵分二路去青島東路上賣便當。」珍品小館的便當一主菜五配菜才賣100元，大受歡迎。「因為警察出勤的便當費就是100元，我才訂這個價錢。那時候裴洛西來台灣，警察出來維安，中正一分局一次就跟我訂了500個便當。」疫後，附近警局常想再訂便當，但生意回籠的珍品小館已沒人力可做。

來自日本福島的一条夫婦，10多年前被導遊帶來吃過一次之後，便愛上珍品小館，已成了如同家人般的熟客。

位在隱匿小巷，珍品小館晚餐時間其實只能做一輪，「我們本來就都是請客桌菜為主，一桌5千元，也是以公務員的交際費來定價，大家能吃喝得盡興最重要。」忙到晚上8點的老闆娘李淑燕，此時總算能從廚房出來，逐桌跟熟客喝酒聊天，見到來自日本、已變朋友的熟客，更是熱情擁抱。「開店很辛苦啦，我以前個性比較直，有時說話會得罪人，現在收斂很多。看到立委、警官一律敬禮說長官好！」看到老婆唱作俱佳，在廚房緊繃一晚的黃朱華也忍不住笑出來。這條小巷因珍品小館，有了味道。

雖然藏身大飯店後面的巷子，幾乎沒有過路客，但珍品小館靠口碑走過25年。

