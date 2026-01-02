立委請客都來這番外篇／老闆壓力大靠看身心科 闆娘跟白沙屯媽祖進香繞境還幫募便當獲正能量

黃朱華與李淑燕，結婚三十多年至今還沒拍婚紗，2人連休假都要輪流。

疫情3年，珍品小館慘賠上千萬元，黃朱華賣房苦撐，堅持天天開店，員工則輪休共體時艱。人前總是微笑的黃朱華其實壓力大到得吃安眠藥才能睡，至今仍在看身心科。但個性爽朗的闆娘李淑燕則靠宗教獲得正能量。

黃朱華、李淑燕夫妻一起打拚開店25年，幾乎全年無休，連除夕都有開。2人至今都還沒時間拍婚紗，也甚少一起出遊。「因為我們一個人出去，另一個就一定要留守啊。」一句話道盡開店的辛苦。

尤其疫情期間虧損慘重，外表硬漢的黃朱華壓力大到靠吃安眠藥才能睡，至今都還在看身心科。個性爽朗的李淑燕，說自己這幾年都有去跟白沙屯媽祖進香繞境，「每次都有走完。」

不只繞境，她更幫忙募便當，「我今年要幫忙募1,000個便當，以前我會問客人，看他們要不要一起認，但我老公說這樣不好，要大家發自內心做才有意義。」許多跟李淑燕熟的朋友會共襄盛舉，「像剛剛來送麵粉的那個老闆，就認了300個。」李淑燕說，她每次參與白沙屯盛事，不只心裡得到平靜，生意後來也比較順。

李淑燕跟完白沙屯媽祖8天7夜繞境行程，獲得滿滿正能量。（翻拍自臉書）

