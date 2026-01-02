立委請客都來這1／當兵被參謀長挑進小廚房 他在不起眼小巷開店韓國瑜、蔣萬安都來過

珍品小館菜色涵蓋大江南北、多達上百樣，樣樣不馬虎。附近有立法院、警政署、監察院等公家單位，常到此請客聚餐。

立法院附近的一條小巷裡，藏著默默開了25年的「珍品小館」，店面不大，菜色卻涵蓋大江南北。因地緣關係，不少立委愛在此聚餐，老客人也知道，在這請客最經濟實惠，口味家常卻不失功夫。

老闆黃朱華16歲就在北平館子「西來順」當學徒，從北平、客家、廣東菜一路做到主廚，在金門當兵時還被參謀長挑進「小廚房」。他和太太創立珍品小館，前10年無一日輕鬆，靠兼做保險補貼；好不容易做出口碑，買下宜蘭透天厝，卻遇上疫情重創，慘賠上千萬元，房子還沒住過就賣了。

扛著壓力，夫妻倆仍咬牙撐住。珍品小館端上的不只是一桌家常菜，更是夫妻倆走過風雨，穩定如昔的味道。

台北市青島東路立法院附近，大大小小餐廳超過20家，位在喜來登飯店正後方巷子的珍品小館，地點最不起眼，少有過路客經過，但週五傍晚5點半一到，一組組訂位客人開始湧進。此時有散客上門，在餐廳外抽菸的老闆才要帶進門，就被老闆娘連聲抱歉擋下。

老闆黃朱華16歲就在北平館子當學徒，在金門當兵時曾被參謀長挑進小廚房也在客家、廣東餐館當主廚，入行超過40年。

立委常來 老闆敢跟姚嘉文資政撒嬌

「今天都是熟客，這桌是警政署、那一桌6點是第一產物…萬一客人到了，他們還沒吃完怎麼辦？怎麼能讓訂位的客人等。」果然6點一到，11桌就全滿。因為在立法院附近，也有很多立委曾在此請客，「蔣萬安、韓國瑜、王定宇…很多都有來過。我跟姚嘉文資政最熟，我敢跟他撒嬌，他喜歡吃鍋餅、酸辣湯。」老闆黃朱華靦腆笑說。

總統府資政姚嘉文（左2）的辦公室就在珍品小館後面，他經常來吃飯，彼此建立了情誼。（珍品小館提供）

珍品小館菜色多元，翻開菜單多達上百道各式料理，從北平、江浙、川菜、粵菜到台菜什麼都有，甚至還有上海湯包、蔥油餅、酸菜鍋，雜歸雜，但樣樣不馬虎。小廚房裡有4個廚師，都是2、30年以上資歷。除了專門切菜、配菜的砧板師傅外，其他師傅輪流站爐炒菜。

開店10年後請到上海菜師傅，才開賣小籠湯包，如今是老客人必點。李淑燕學會後便多由她親包。

老闆娘親包 沒算摺數的小籠包高CP值

黃朱華身兼主廚，正俐落地大火翻炒店裡的必點菜色「炒臭豆腐」，臭豆腐切成條狀，乍看以為客家小炒。起鍋後，他瞇起眼自豪地笑說：「你吃吃看，保證香酥！我們家就是該煉的醬汁要煉，像京都排骨的醬汁、甜麵醬的醬汁都要個別煉，不像那種熱炒店，一桶醬汁用到底。」此時，也進到廚房的老闆娘李淑燕則專心在小桌子前擀皮、包小籠湯包。她個性爽朗，問她小籠包有幾摺，她說：「我從來沒算過，就很自然的包。這種才是手工的。客人說我包的不輸鼎泰豐。」

看起來像是客家小炒的炒臭豆腐，是將臭豆腐切成細條，先炸再快火炒。（318元／份）

珍品小館是黃朱華、李淑燕夫妻倆攜手打拚出來的餐館。在這之前，2人於1993年，就曾在淡水紅毛城附近開「南北合餡餅粥」，只開1年，就因當年才18歲的李淑燕懷孕生產、沒人顧外場收掉。

