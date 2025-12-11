立委議員力促 修法加重虐待動物罰則

（中央社記者林敬殷台北11日電）近日虐貓犬及不當飼養事件頻傳，民進黨立委郭昱晴今天與同黨的台北市議員許淑華、苗栗縣議員陳光軒舉行記者會，呼籲政府盡速推動動物保護法加重刑責修法。農業部動保司副司長陳中興表示，農業部已提修法版本，將加重虐待動物致死刑責，並賦予動保人員部分司法權。

台北市游姓女子涉虐待犬貓致死，並把多具貓屍裝入垃圾袋丟垃圾車，震驚社會之外，苗栗縣「人人犬舍」爆不當飼養繁殖、割犬隻聲帶，更引發眾怒。民進黨立委郭昱晴上午在立法院舉行「懲罰機制失靈、動保漏洞補齊」記者會，呼籲政府盡速修法。

郭昱晴表示，苗栗人人犬舍近300隻毛小孩遭虐待，已嚴重違反動物福祉，游姓女子虐貓案早在6月時就已有民眾檢舉，重新回顧這兩起事件發生經過，其實是有機會可以拯救這些貓狗，反映出地方政府動保處的處理速度過慢，同時飼主追責過輕。

郭昱晴說明，她進入立法院後就呼籲設置動保警察，也應賦予動檢員更多的公權力。因此，她提出動保法修法，將虐待動物而致其重傷或死亡之刑度提高至3年，加重罰則是朝野共識。此外，也同步提高罰金至新台幣300萬元。

許淑華指出，近期游姓女子案件為例，目前已發現至少14隻貓受害，但若為同一時間發生視為同一案，依現行法最高也僅罰2年以下有期徒刑。她呼籲中央應考慮修法，針對動保法第25之1條規定，是否增訂使用藥物、槍械外，致複數動物死亡情節重大者要件，並考量是否合理提高刑責。

陳光軒提到，動保法25條有修嚴的必要，以人人犬舍案例來說，苗栗縣政府沒有就刑事部分進行追究，只有480.9萬元的行政裁罰而已，割聲帶跟舌頭還不叫重要器官功能喪失嗎，應移送法辦。

律師顏紘頤解釋，現行的動保法存在「五不易」：救援、處罰、沒入、送養、禁止再犯。現行法律處罰與沒入標準模糊且門檻過高，在救援上，法律只規定營業場所可緊急救援，導致在民宅內的虐待行為難以即時制止。在處罰上，僅「虐待造成傷害」才可處罰，若無明顯傷勢則無法強制處分。

陳中興強調，農業部已將修法版本送行政院，此次修法有兩大部分，一是加重虐待動物致死的行政與刑事處罰，二是賦予動保人員部分司法權，讓動保人員做事更方便。此外，也會積極與地方政府合作，補足動保人力缺額，並協商收容地點，以確保動物福利。（編輯：張若瑤）1141211