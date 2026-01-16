立委變推廣大使! 明星水果"茂谷柑"正夯

社會中心／洪巧璇、陳威余 台北報導

農曆春節即將到來，又到了茂谷柑盛產的季節！過年〝大桔大利〞，雲林茂谷柑的果肉鮮甜、皮薄肉多汁，也成了年節最應景的明星水果之一，立法院（16日）上午舉辦茂谷柑推廣活動，包括院長韓國瑜和多名立委也都來推薦，這個來自雲林的酸酸甜甜好滋味。

黃橙橙果皮，包覆飽滿果肉，被稱為冬季最美麗水果的茂谷柑，在年節大豐收。農民：「雨水夠冷度夠，所以今年的茂谷柑紅得快，然後它的汁又多今年的銷售非常的好。」雲林白天的充足日照，讓茂谷柑充分進行光合作用，夜晚的低溫則把甜度牢牢鎖住，才能種出一顆顆金黃飽滿的果肉，單吃香甜美味，入菜還能增添風味。總鋪師：「先讓它濃縮一下濃縮的時候，會有茂谷柑的香氣，跟柑橘的香味會出現。」

年節送禮！明星水果「茂谷柑」正夯 立院舉辦推廣活動多名立委齊推

年節送禮！明星水果「茂谷柑」正夯 立院舉辦推廣活動多名立委齊推（圖／民視新聞）

把茂谷柑榨成果汁，加入糖、醋、醬油等調味料，混合做成醬汁，在鍋中和雞丁一起快炒，最後再放入果皮內擺盤，這道酸甜解膩的"橘盅水果雞丁"大功告成，就連立法院長韓國瑜、民眾黨主席黃國昌等人，也聞香而來。立法院長韓國瑜：「用立法院這個平台把家鄉，農民漁民畜農各個辛苦的產品，推銷給各地希望所有的台灣，各位好朋友多多來採購我們的茂谷柑。」雲林副縣長謝淑亞：「哇這個柑橘的香氣真的是百搭，酸甜酸甜的我覺得真的是，非常非常耐人尋味。」撥開果皮，香味撲鼻而來，茂谷柑的魅力，連院長跟立委都讚不絕口，趁著過年，大力推廣在地農產品。









年節送禮不踩雷，不妨就送明星水果茂谷柑，讓來自雲林的甜美滋味，陪伴過好年。





原文出處：年節送禮！明星水果「茂谷柑」正夯 立院舉辦推廣活動多名立委齊推

