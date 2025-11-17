立委質疑三接預算立院未審先決 中油澄清依預算程序辦理

三接工程棧橋及儲槽。中油提供



民眾黨立委黃國昌今（17）日質疑，為何中油三接預算激增，但立法院未審預算就能先決標。中油公司鄭重澄清表示，據行政院2021年5月3日宣布「三接外推方案」辦理三接第3次計畫修正，並將投資總額調升至965億餘元，以及展延工期，經行政院2022年3月21日函復，秉持撙節原則辦理。

台灣中油也據此調整分年預算編列，核定增加的305億元分配於113至118年度，均依相關預算程序辦理，並無規避審查情事。

中油表示，2021年5月3日行政院宣布「三接外推方案」，台灣中油據此辦理第3次計畫修正，投資總額由660億餘元調增為965億餘元，並展延工期至2029年12月。

廣告 廣告

經過重新調整分年預算編列，所報的分年預算105年度至112年度均無變動；核定增加的305億元係分配於113年度至118年度的分年預算。另111年度實際動支120.29億元，未超過原報立法院核定之111年度預算120.29億元。修正計畫增加的305億元，也在台灣中油112年預算書表達，送立法院審議，均依相關預算程序辦理。

中油強調，依據《預算法》相關規定「年度預算應於會計年度開始一個月前由立法院議決，並於會計年度開始15日前由總統公布之」，惟台灣中油105年度至113年度的預算皆至下一年度方審查通過。為避免國家重大工程計畫延宕，經立法院審查通過之重大工程計畫，台灣中油係依據總預算附屬單位預算執行要點規定，於辦理計畫修正並調整預算，報行政院核准依程序辦理。

立法院司法法制委員會今天邀法務部長鄭銘謙、調查局長陳立白、工程會副主委陳為祥、經濟部政次何晉滄、中油董事長方振仁等人，就「中油三接浮報工程款爭議及近年來國營事業貪瀆案件查處成效」進行專題報告，並備質詢。

黃國昌在質詢時指出，中油三接預算從原先111年度核定的預算660億元，112年暴增到965億元；立法院還沒審查預算通過就已經決標，怒批中油預算是先射箭再畫靶。但中油澄清，是經行政院會通報並分年編列預算。

更多太報報導

週刊驚爆中油三接浮報百億工程款 董事長自清並承諾12月中旬完成調查

關鍵音檔呢？三接工程經費疑雲再起 中油表態：全力配合檢調釐清事實

質疑中油三接工程浮報預算 藍黨團要卓榮泰赴立院專案報告