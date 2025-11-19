立委質疑台灣未掌握太子集團洗錢 調查局：辦案與國際同步

柬埔寨華裔商人陳志主導的「太子控股集團」涉嫌跨國詐欺、洗錢案引發各界關注。立法院司法法制委員會今天(19日)邀請法務部、金管會等部會針對「太子集團涉詐案」進行專題報告。針對立委質疑，台灣政府在美國起訴主嫌陳志後才分案查辦，影響政府打詐形象，調查局長陳白立表示，洗錢防制處自2019年接獲相關洗錢情資，有分享給友軍及相關單位參處，辦案與國際同步。

太子集團在柬埔寨從事加密貨幣、線上博弈等投資詐欺，並於世界各地建立龐大網絡洗錢，已經遭美、英兩國聯手制裁。根據檢調追查，太子集團也將部分海外不法獲利匯入台灣，旗下子公司辦公室設在台北101大樓，引發關注。

廣告 廣告

立法院司法法制委員會19日邀請法務部、調查局、金管會等部會針對「太子集團涉詐案、跨部會防詐及打詐成效」進行專題報告。

金管會在書面報告中指出，針對太子集團洗錢案所涉及的金流調查，共計有10家本國銀行與太子集團關聯戶有存款往來，存款開戶日期最早為2018年2月9日；其中3家本國銀行與該公司有授信往來。

法務部調查局在報告中也說明，調查局洗錢防制處自2019年底起，陸續接獲銀行申報關於金融資料異常的案件，並先後研編加值金融情報26件，即時分送給友軍及調查局相關業務單位參處，2021年間另接獲相關情資即展開調查，彙整出太子集團在台組織架構、成員身分、金融帳戶及持有資產情形，並查扣該集團在台資產，全案刻擴大針對涉及黑道、政治獻金及其他共犯進行清查。

不過，多名立委質疑，台灣政府在美國起訴主嫌陳志後才分案查辦，未充分掌握情資，影響政府打詐形象。法務部調查局局長陳白立表示，本案美方在執行前、後都沒有通報我國，但美方對太子集團關聯公司對象實施制裁後，北檢於10月間旋即指揮調查局分工偵辦，為防止該集團聞風脫產、保全證據，北檢向法院聲請扣押不動產、現金帳戶共計新台幣45億元，一切都有掌握。陳白立說：『(原音) 就是因為有掌握，我們中華民國幾乎是跟國際同步在執行，包括美國、英國、新加坡、香港。(立委：壞人不抓就沒有壞人，犯人不查就沒有犯罪，皇城之內一片祥和？)法務部長鄭銘謙：委員不能這樣說，就是因為有掌握，國際同步。』

至於民眾黨立委黃國昌質疑，太子集團洗錢案中，金融機構有進行52次的洗錢防制通報，但看似沒有成效？銀行局長童政彰表示，金融機構都有善盡洗防義務的通報，若有情資的分享，金融機構做相關金流的阻擋會更有效率。他並指出，這一次因為有接到檢方的通報，因此已有將相關帳戶凍結。(編輯：宋皖媛)