立委質疑未成立少子女化辦公室 衛福部：已拉到行政院層級

立委黃國昌今天(7日)早上在立法院質詢時，質問衛福部長石崇良是否成立少子化辦公室，而石崇良回應「衛福部並未成立。」引發立委不滿，下午衛福部出來發聲，為了因應我國少子女化的趨勢，衛福部於2017年起以任務編組方式，採任務導向政策協調平臺，召集相關司署研擬因應對策，並非實體辦公室。當時基於政策推動及對外溝通協調之需要，以「少子女化對策辦公室」作為任務編組名稱。

衛福部澄清，自2018年起，少子女化對策已納入中央整體政策規劃架構，在行政院統籌下，由相關部會共同推動執行。衛福部本於權責，持續就少子女化對策計畫配合推動相關措施，逐年擴大公共教保量能、育兒津貼及友善職場等政策作為，實際改善家庭照護環境與減輕育兒負擔，例如提升公共化教保班數、擴大育兒津貼適用範圍等。

行政院也已核定於2026年推出新一期「少子女化對策計畫2.0」，進一步聚焦生育家庭各項需求與問題，持續降低國人生育與育兒成本，營造更為友善的生育環境。此外，也呼籲應該要投入更多資源，希望改變低生育率問題，期待立法院能夠盡快通過關於少子女化對策行動計畫相關預算，以利推動。