立委質疑社宅政策跳票 劉世芳：三軌並進務實調整

（中央社記者陳俊華台北19日電）立委質疑，總統賴清德任內直接興建13萬戶社宅目標跳票。內政部長劉世芳今天說，行政院提出全面檢討，包括興建社宅、包租代管、租金補貼等三軌並進，且考量可行性、立即性、精準性，因此更務實地調整。

立法院內政委員會今天邀劉世芳、國家住都中心董事長花敬群列席，專題報告「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」，並備質詢。

國民黨立委張智倫質詢時表示，總統賴清德選前曾承諾要蓋13萬戶社宅，但現在政策轉彎下降到4萬戶，是不是選舉詐騙話術。劉世芳說，賴總統提出的社宅進度，行政院全面檢討，包括興建社宅、包租代管、租金補貼等三軌並進。

廣告 廣告

劉世芳表示，社宅興建過程中，發現在北北桃中這些蛋黃區、都市計畫密集區，才是真正社宅需求方向，考量可行性、立即性、精準性，因此更務實地調整，並持續跟北北桃中等地方政府協調，盼中央、地方一起努力；她也強調，這不是美化的數字、不是話術。

民進黨立委李柏毅質詢時關注，目前社宅政策財務狀況。花敬群說，住都中心蓋6萬9000戶社宅，聯貸案費用新台幣4005億元，現在估下來約3890億，租金收入扣掉必要的管理費用後，自償率約64%，缺口由住宅基金補助住都中心。

花敬群表示，包租代管、租金補貼可即刻滿足民眾的需求，不用等蓋房子所需要的時間；劉世芳說，包租代管成長速度非常快，民國112年是6萬多戶、113年有8萬多戶、目前約10萬4000多戶，幾乎是每年以2萬戶的趨勢往上成長。

國民黨立委牛煦庭問，減少直接興建社宅是中央政府的政策方向嗎；劉世芳表示，總目標百萬戶沒有變，「直接用素地興建的部分可能會減少，但並不是表示停止」，太多人在網路上誤解社宅政策，因為溝通上出現困擾，包括北北桃中市府速度變慢，「我們就是跟著配合」，數據上可能會調整，但不表示完全歸零。

國民黨立委鄭正鈐則問，原本宣示要蓋13萬戶社宅，但可能下修為4萬到6萬戶嗎；劉世芳說，「是，目前是這樣」，但還沒完全定案，因為還有2、3個縣市政府還沒去拜訪。

民進黨立委黃捷表示，蓋社宅跟包租代管、租金補貼是沒有衝突的，希望在興建社宅漫長過程中，可用包租代管方式盡速進到市場，增加空餘屋提供給租屋族的數量，三管齊下是可以並行的；劉世芳說，內政部就是朝三軌並進來處理。（編輯：蘇志宗）1150119