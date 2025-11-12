立委質疑製造赴陸恐慌 陸委會：留置1人也要關注

（中央社記者李雅雯台北12日電）國民黨籍立委翁曉玲今天表示，赴陸後由於國安、政治因素被留置盤查案例數量為少數，質疑陸委會製造赴陸恐慌。陸委會主委邱垂正回應，就算是1個人也要加以關注。

大陸委員會（陸委會）主委邱垂正今天赴立法院內政委員會業務報告與備質詢。

翁曉玲於質詢時表示，根據陸委會公布數據，去年1月1日至今年9月30日止，赴陸失聯61人、在陸被留置盤查19人、在陸被限制人身自由132人，累計212人；在陸被限制人身自由132人中，涉及詐騙案93人，占比70.45%。

廣告 廣告

翁曉玲認為，涉及詐騙案為在陸被限制人身自由主要事由；除了一些個人涉及刑事案件、逃避司法追訴或是宗教問題等狀況，由於國安或政治因素在陸被留置盤查等狀況案例偏少，質疑陸委會製造赴陸恐慌、「認知作戰」。

邱垂正回應，截至今年10月底統計，赴陸失聯或被留置等情況較截至9月底數字增加20多個案例，涉及詐騙案件也只是對岸的歸納。

翁曉玲表示，台灣民眾入境美國也可能被海關盤查、留置，這些人數肯定比陸委會公布數據來得多，陸委會應該建議外交部也公布通報數據。陸委會確實有責任揭露風險，但是不能製造恐慌，安全是建立在真相，風險不能夠靠想像。

「跟委員報告，我們就算是一個人，我們都很關注」，邱垂正強調，拋出赴陸港澳的風險提醒是基於客觀數字，剛剛說1個月增加20幾個案例，光是增加1個案例就很嚴重，更何況1個月增加20幾個，「這不是認知作戰」。（編輯：邱國強）1141112