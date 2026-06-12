立委賴惠員攜手北門農會行銷農創新品 透過研發與品牌化開創農業商機

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立委賴惠員化身首席推銷員，與北門區長林建男、北門區農會總幹事陳柏凱等一起行銷農會行銷農創新品。（記者李嘉祥攝）

▲立委賴惠員化身首席推銷員，與北門區長林建男、北門區農會總幹事陳柏凱等一起行銷農會行銷農創新品。（記者李嘉祥攝）

為協助北門區農會行銷在地農產，立法委員賴惠員邀北門區農會12日於立法院中興大樓貴賓室舉辦「北門區農會在地嚴選農創大賞暨紅蔥玉米脆新品發表會」，發表結合北門在地紅蔥頭特色與休閒零食概念的全新產品「北門紅蔥玉米脆」，盼透過創新研發與品牌包裝，讓大北門優質農產走入消費者日常，也為農業開拓更高附加價值的發展路徑。

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長期力挺在地農業的立委賴惠員搖身變成「首席推銷員」，與北門區長林建男、北門區農會總幹事陳柏凱等一起行銷。農業部次長胡忠一、金管會副主委陳彥良，以及柯建銘、林俊憲、郭國文、林月琴、陳培瑜、王美惠、陳瑩、鍾佳濱、王正旭、羅美玲、陳俊宇、陳秀寶、邱志偉、吳秉叡、吳思瑤、吳沛憶、郭昱晴、伍麗華、謝龍介、陳超明、陳昭姿等多位立委皆到場支持，現場氣氛熱絡。

賴惠員立委表示，臺南是台灣重要的農業重鎮，面對氣候變遷、市場競爭與消費型態改變，農業不能只停留在生產端，而必須朝高值化、品牌化與多元加工方向發展，才能持續提升競爭力；紅蔥頭是沿海大北門地區的重要特色作物，香氣濃郁、品質優良，深受市場肯定，如何把優質在地農產進一步轉化為更符合市場需求的產品，就是地方農業升級的重要課題。

賴惠員立委也肯定北門區農會歷經半年研發推出「紅蔥玉米脆」，將北門優質紅蔥頭融入休閒零食，不僅保留在地風味，也以創新方式拓展年輕市場與多元通路，不僅是將傳統料理食材轉化為貼近現代生活的加工食品，也展現地方農會從生產端走向加工端、品牌端的用心與行動力，也是臺南農產升級具體成果。

陳柏凱總幹事指出，「紅蔥玉米脆」鹹甜交織，每一口都能吃到純正的臺南紅蔥香，即日起將於北門區農會、各大指定農會通路以及線上電商平台正式上架，希望讓年輕人知道，阿嬤廚房裡的紅蔥香也能變成看劇、野餐時最時尚的零嘴；為慶祝新品上市，近期也推出限時嚐鮮優惠，歡迎全台愛吃零嘴、支持台灣在地農業的朋友來品嚐來自臺南沿海的「黑金傳奇」。

賴惠員立委強調，農產品加工除了產品開發，更牽動農民收益、產銷調節與地方產業升級，透過精緻包裝與創意研發，不僅有助穩定農民收益、因應盛產期壓力，也能將臺南農產品牌推向更大市場，未來會持續在立法院爭取資源，支持各地農會投入產品創新、加工升級與行銷推廣，讓更多消費者看見臺南農產的創新能量，也讓在地農民的辛苦，透過優質產品被更多人感受與支持。