立委賴惠員新營義賣高麗菜 以用行動挺農民及支持社福團體

▲立委賴惠員於新營南瀛親子館前舉辦「銅板做愛心 高麗菜義賣」活動，以行動支持農民與社福團體，500顆高麗菜短短5分鐘即全數完售。（記者李嘉祥攝）

【記者李嘉祥／台南報導】冬季正是高麗菜生產季節，為協助在地農民穩定銷售、推廣當季農產並將愛心化為實際行動，立法委員賴惠員9日下午於新營南瀛親子館前舉辦「銅板做愛心 高麗菜義賣」活動，現場準備500顆高麗菜，以每顆20元義賣，尚未開賣即吸引民眾踴躍排隊支持，短短5分鐘即全數完售，展現溪北鄉親以行動挺農民、用銅板做愛心的高度熱情。

現場不少民眾提前到場排隊，雖然規定一人限購2顆，滿滿一車高麗菜仍在短時間內售罄，氣氛溫馨熱絡，充分展現地方凝聚力與人情味。

賴惠員立委表示，目前正值高麗菜盛產季，農民面臨價格與通路壓力，希望透過平價義賣方式，讓更多民眾輕鬆參與支持在地農業，同時也能善意積沙成塔、愛心傳遍臺南。

賴惠員立委指出，此次義賣所得將全數捐贈社福團體，讓愛心傳下去、照顧需要幫助的人，未來也將持續結合農產行銷與公益行動，作農民的靠山，協助穩定銷售，讓支持農民與關懷弱勢成為日常的一部分，攜手打造更有溫度的溪北家園。