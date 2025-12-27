立委賴惠員畫我故鄉兒童繪畫比賽頒獎破千人參與

立委賴惠員畫我故鄉兒童繪畫比賽舉行頒獎典禮，賴惠員頒獎給獲獎選手，期許透過孩子畫筆持續繪出城市希望。（記者李嘉祥攝）

立法委員賴惠員長年推動的「畫我故鄉兒童繪畫比賽」今年邁入第十五屆，27日於新營糖廠中山堂舉行頒獎典禮，現場湧入超過千名親子，氣氛溫馨熱烈，見證地方文化行動開花結果重要時刻。

賴惠員立委表示，「畫我故鄉」活動舉辦初衷是希望透過畫筆引導孩子觀察生活、認識家鄉，將土地的風景、人情、產業與文化，轉化成屬於自己的色彩與故事，是臺南溪北地區孩子共同的成長記憶；今年參賽熱烈，收到超過3000件作品，展現孩子對家鄉最純真的情感，也讓大人重新看見溪北的美好。

賴惠員立委指出，文化不是一蹴可幾，而需靠一代又一代慢慢累積；「畫我故鄉」走過十五年，早已不只是一場比賽，而是深植在許多孩子童年記憶中的美好片段，多年後回頭看，這些畫作會成為他們記得家鄉、認同土地的重要起點，也是城市文化薪火相傳的具體展現。

南市姐妹連線促進會理事長黃志芳說，每一幅作品，都是孩子對土地最真誠的告白，也讓更多人透過孩子的眼睛，看見家鄉的溫度與希望，勉勵所有參賽孩童，無論是否得獎，願意拿起畫筆描繪家鄉，本身就是一件值得驕傲的事。

賴惠員立委也感謝台南市姐妹連線促進會、新鳳獅子會、麻豆獅子會、夏恩英語新營分校、小圓圓幼兒園、德盛建設、志暉企業社、聯永發交通、聯晟交通、金優美公司、祥豐汽車材料行等所有協辦單位、學校師長、家長與志工支持，讓活動能夠持續15年不中斷，陪伴無數孩子成長。

賴惠員立委也強調，孩子的想像力與創造力，是社會最珍貴的資產，未來會持續在國會與地方努力，為教育資源的公平、藝文向下扎根與孩子多元發展打拚，讓溪北成為充滿文化記憶、讓孩子勇敢做夢、自在長大的家鄉。