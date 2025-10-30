南部中心／林樹銘、劉尹淳 高雄市報導

要角逐民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆，繼9月發表運動風看板，30日再公布最新競選看板，賴瑞隆身穿深藍色西裝，手持鉛球，搭配簡潔有力的標語，承擔、遠見，賴瑞隆說，要展現守護大高雄的決心。

立委賴瑞隆公布最新競選看板 角逐民進黨高雄市長初選

從中央到地方的問政以及城市治理經驗，20年集大成，賴瑞隆將以堅實的行動，為高雄找到最有效率的發展方向。（圖／民視新聞）

民進黨立委賴瑞隆，公布最新競選看板，身穿深藍色西裝，手持鉛球，搭配簡潔有力的承擔、遠見兩句標語，展現守護大高雄的決心。民進黨立委賴瑞隆表示，推出了我們最新的一個看板承擔遠見，過去瑞隆是運動選手出身，現在是市長的參選人，承擔跟遠見是我們跟市民主要的說明。

繼9月發表運動風看板後，賴瑞隆再次透過主題性看板，向市民報告，自己將承擔起責任，擔起治理高雄這座城市的未來。（圖／民視新聞）

繼9月發表運動風看板後，賴瑞隆再次透過主題性看板，以手中的鉛球代表民意重量，象徵自己將承擔起責任，擔起治理高雄這座城市的未來。民進黨立委賴瑞隆表示，承擔是責任遠見是未來，賴瑞隆希望承擔起重責大任，延續過去謝長廷、陳菊、陳其邁市長的政績，讓賴瑞隆來接棒來承擔起這樣的重責大任。賴瑞隆強調，20年集大成，從中央到地方的問政以及城市治理經驗，他將持續以堅實的行動，為高雄找到最有效率的發展方向。民進黨立委賴瑞隆表示，遠見是我們的方向感，希望高雄持續進步發展，延續過去歷任市長的政績，讓高雄持續走向進步繁榮。持續用行動與市民對話，推動具體政見，強化高雄的產業競爭力，同時推動公共服務的全面升級，目標帶領高雄延續光榮。

