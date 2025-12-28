立委赴中許可是「無聊法案」？官員：勿因少數人任性造成破口

立法委員未來赴中國得申請許可，國民黨立委翁曉玲稱民進黨走回頭路，非常恐怖可惡。(記者洪美秀攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院會近日通過兩岸人民關係條例修法，除公務員赴中全面納管外，並新增立委前往中國都須經審查許可，卻遭國民黨立委翁曉玲嗆聲「無聊的法案」。熟稔中共統戰的官員今日受訪批評，難道國家安全很無聊、保護國家機密很無聊嗎？不要因為少數人的任性，造成整個制度的破口。

根據修正草案，立法委員、退離職未滿3年的縣市長等人，赴中都須經聯審會審查許可，且民選公職人員如果赴中、有接觸中共黨政軍人士，回台後也得公開揭露。若未提供資訊或提供不實，可處2萬元以上、10萬元以下罰鍰，法案後續將函送立法院審議。

官員指出，全國軍公教總數約62萬多人，經提列為管制人員約2萬8000人，約占4%，包含涉密人員、縣市長、直轄市長等。但現在有一個破口，接觸國家機密的立法委員，赴中卻不受限制，過去主管機關發文給立法院，要求提供涉密人員名單，立院都不願意提供，其他行政院、司法院、考試院、監察院及總統府都有報上來，唯獨立法院不願意配合。

官員談及，只要知道機密都應該納入查核對象，立委行使職權能夠掌握國家機密，立法院理應依照相關法令及兩岸條例的規範，提報涉密人員給內政部的聯審會，但國會不願意提報，目前最大缺漏就是在立法院。

官員說明，立法院不願意提報的理由有兩項，一是聲稱基於「國會自主」，二是講說「法律沒有明文規定，立法委員沒被列在條文裡面」。而我們認為，國會自主固然要予以尊重，但不能逾越國家安全。既然立委稱沒有明文入法，所以這次就修正兩岸條例，明文將立委列入赴中管制對象。

「不要因為少數人的任性，造成整個制度的破口！」官員批評，全國各機關都應該捍衛制度的完整，不應該有人可以掌握機密，又能豁免於赴中審核名單之外。總統、台北市長前往中國都需經審查，為何立委可以例外？立法院不應該成為審查制度的缺口。

另外，官員也指出，本次有把10職等以下、未涉密的公務人員納入赴中管制，全面建立許可制度，「許可制」不同之處在於程序比較嚴謹，讓公務人員了解風險，這也是在保障我國公務人員的權益，不被中共籠絡利誘，因為中共極力在滲透、吸收公務員。

他強調，中共處心積慮要消滅中華民國、併吞台灣，中共隱蔽戰線是要竊取國家機密，從內部瓦解我們。在野立委為何要反對修法，難道國家安全很無聊嗎？保護國家機密很無聊嗎？立法院還要繼續當唯一缺口？本次修法不是要得罪立委，而是守護中華民國，及建立台灣的民主防衛機制。

