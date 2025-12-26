「立委赴中須許可」有問題？修法爭議一次看

▲行政院會今通過「台灣地區與大陸地區人民關係條例」部分條文修正草案。（圖／行政院提供）

[NOWnews今日新聞] 因應境外敵對勢力統戰滲透，行政院會今（26）日通過「台灣地區與大陸地區人民關係條例」部分條文修正草案，針對民選公職人員，包括立委等，也建立赴中審查許可制。此次修法重點為何？歷年有哪些立委赴中？「立委赴中申報」作為被藍白聯手封殺最多次的提案，爭議點在哪？《NOWNEWS今日新聞》帶您一次看。

政院拍板修兩岸條例！重點一次看

行政院院會通過「台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案」，提升國家安全維護與強化公民監督，防範中共統戰滲透，草案將送立法院審議。

廣告 廣告

修法重點包含，「公務員赴中全面採許可制」、「完善特定人員赴中規範制度」、「民選公職人員赴中接觸中共黨政軍應公開揭露」、「進一步擴大規範曾任指標性職務人員，禁止赴中出席中共舉辦妨害國家尊嚴的活動」。

不影響一般民眾前往中國！陸委會：經提列為管制人員約2萬8千人

陸委會強調，全國軍公教總數約62萬餘人，經提列為管制人員約2萬8千人，約占4%；以本年1月至10月為例，提出赴陸申請233人次，不予許可32人次，許可比例達86.3%；陸委會澄清，赴陸管制採許可制並非禁止赴陸，而是基於保護國家與公務安全必要的風險控制，且在最小管制原則下，相關規範主要針對公務員，並不會影響一般民眾前往中國。

立委赴中不申報會有什麼風險？

「從地方包圍中央」是中國日益清晰的戰略，2019 年就有學者分析，中國利用台灣內部政治生態，「拉野制朝」實施區別對待，並指出其與毛澤東「從農村包圍城市」理論的關聯性。

目前「兩岸人民關係條例」只能讓政府與中國的協議可受監督，但立委個人出訪與中國進行任何協商，都不必公諸於眾，恐成為公民社會監督的破口。

若立委自行去中國談條件，以2024年中國國務院開放台灣文旦柚進口為例，獲開放的全數名單均位於花蓮縣，且國台辦將此「歸功」於國民黨花蓮縣立委傅崐萁，恐讓中國以經濟利多分化台灣社會。

歷年（2023~2025）赴中立委一次看

2023年

立委陳玉珍在1月、8 月，多次赴廈門及北京，主要協調金酒輸中、小三通全面復航、以及推動陸客赴金門旅遊。

時任國民黨副主席的夏立言，分別在2 月、8 月、12 月率團訪中，外界質疑，每當兩岸有爭議事件，就會看到他拜訪中共，夏立言要大家不要揣測，到中國只是關懷台商。

2024年4月26日

國民黨團總召傅崐萁率領共 17 名立委赴北京，會見中共中央政治局常委、政協主席王滬寧及國台辦主任宋濤，是近年規模最大的立委集體訪中行程。

此次赴中人員包含傅崐萁共有17名時任藍委，包括翁曉玲、林倩綺、王鴻薇、林沛祥、張智倫、廖先翔、羅明才、鄭正鈐、邱鎮軍、游顥、陳玉珍、陳雪生、徐欣瑩、鄭天財、盧縣一、黃仁以及前藍委張育美。

2025年12月

中共透過廈門台商協會活動，邀請翁曉玲、葉元之、林思銘、鄭正鈐、呂玉玲、邱若華、涂權吉等七位國民黨立委赴中，參加兩岸基層交流活動，包括考察廈門自貿區及相關文創園區，因時值立法院討論國安法相關修正案，引發輿論關注。

「立委赴中須許可」惹議！藍綠觀點大不同

國民黨立委牛煦庭：執政黨極限施壓、壓迫在野黨

牛煦庭認為，明明抓到的共諜都是政府官員，現在卻立法限制民代，並不合理，政府若將對公務員的同樣規範，套用在民意代表身上，就已越線，民意代表雖然在台灣民主環境下聲望不高，但畢竟是經過選舉產生，代表選民意見的人，權利不應被隨意限制。

牛煦庭舉例，美國稱呼國會議員時，會以「某選區代表」稱之，強調背後有民意基礎，但在台灣，民進黨以意識形態限制民代行動，「行政院通過的法案只是院版，還是得送立法院審議。」

民進黨立委沈伯洋：立委是風險最高的一群

沈伯洋則表示，在他之前研究，立委是風險最高的一群，容易接觸到國家機密，也可以接觸到地方頭人等人物，又能輕易到中國不受任何審查，完全不知道立委去中國幾次、見了誰，不是說不能去，而是要能透明，才對國人交代， 政院能提出這樣的版本，是至關重。

沈伯洋認為，在總預算、特別預算都還沒辦法通過的情況下，藍白會一直擋這樣法案 ，接下來院版所提出的法案，還包含前陣子關於退撫、國安十法等相關法案，希望在野黨能以國安為重，不分政黨一起守護。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

昔被問若家人遇害？廢死執行長回「我不知道」 轉發16字洩心聲

拋震撼彈！民眾黨這人「宣布退黨」 黨部證實了

在野提案彈劾總統！郭正亮點名「這2人」預言：一定被搞司法事件