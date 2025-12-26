立委赴陸擬納管 陸委會：回應社會期待

（中央社記者李雅雯台北26日電）行政院院會今天通過兩岸人民關係條例部分條文修正草案，修正重點包括納管立法委員赴陸。陸委會強調，這是回應社會期待；儘管目前在立法院推國安法制會受到障礙，該推的還是要推。

大陸委員會（陸委會）26日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，兩岸條例修正草案沒有特別新增對於公務員的要求，例如11職等以上公務員赴陸必須經過內政部許可，這部分繼續維持；10職等以下公務員赴陸規定是更加明確化，將必須取得所屬機關「同意」更改為「許可」。

廣告 廣告

他說明，10職等以下公務員赴陸必須取得所屬機關許可，亦即機關首長有權許可、也有權不許可，這有點類似公務員在各機關請假時，必須向上級主管取得許可；什麼樣的事由可以赴陸或不能赴陸，人事單位會有相關處理方式。

梁文傑提醒，過去有些10職等以下公務員誤認為，週五晚上飛廈門、週日晚上回台灣，在例假日的赴陸不需要取得機關首長同意，「我們現在是要求，你就算是例假日，一樣要機關首長同意你才能去。」

梁文傑強調，這波修正草案將立法委員赴陸納管、採取許可制，這是為了「回應社會期待」；至於這些修法會不會成功，從立法院這1年多以來狀況大概可以看到，要推任何的國安法制都會遇到傷害、障礙。

「我們現在其實是在做補漏洞的狀況」，梁文傑說，儘管修法會碰到障礙，也不表示說「我們就不做」或「雙手一攤什麼都不管」，這樣也不行，所以「該推的還是要推」。

梁文傑重申對於公務員赴陸明確限制的原因。他說，從2023年開始迄今，已知有17名現任、曾任公務員或軍警人員赴陸被中共有關部門留置盤查，甚至是在參加旅行團時被叫出來，帶到他處留置一天、兩天，然後詢問其在台灣的上下主管關係、業務、同仁姓名等。

梁文傑強調，這17人是目前掌握到的；無法掌握的或是被嚇到不敢說的，不知道有幾件。以前很多公務員對於赴陸習以為常，現在狀況確實有點不一樣；修法不是新增規定，是要落實兩岸條例既有機制，其實是在保護公務員。（編輯：楊昇儒）1141226