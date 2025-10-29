立委運彩公會球援羽球隊何昱奇加碼30萬獎金

▲南屯國小羽球隊出征在即，因羽球價格爆漲需球孔急，台灣運彩公會球援3600顆，並允諾「拼進前三名」，加碼獎金30萬。（圖／記者金武鳳攝，2025.10.29)

[NOWnews今日新聞] 成軍超過30年的台中市南屯國小羽球隊，12月將參加全國國小盃羽球隊，正加緊練兵，因羽毛球價格爆漲，小選手陷需球孔急窘境。立委廖偉翔與台灣運彩公會聯手救急，捐贈羽球3600顆外，理事長何昱奇加碼「拿下全國前三名獎金30萬元」，期許球隊全力以赴。家長會長藝人候湘婷笑說「一定要拿下」，為小選手加油。

南屯國小羽球隊戰績輝煌，今年在「YONEX全國羽球團體錦標賽」，勇奪團體組亞軍，12月還要代表台中市參加全國國小盃羽球賽，因面臨無球可用困境，立委廖偉翔獲悉，特地聯合運彩公會理事長捐贈10箱羽球，提供南屯小使用，台中市羽球委員會也跟進，追加捐出5箱。

立委廖偉翔指出，近來羽球價格大漲，從練習到比賽用球，每顆球的成本約在新台幣80元到100多元不等，相當於一個便當價格，對於學校與球員都是不小負擔。他呼籲李洋部長重視基層羽球運動推動的困境，尤其羽球成本越來越高，請部長大力支持。

台灣運彩公會理事長何昱奇表示，李洋部長上任時曾承諾：「要把資源導向基層，讓孩子們願意做夢，也有機會實現夢想。」李部長還說過：「推廣運動不是要每個人都成為選手，而是讓更多人喜歡運動。」如今，基層羽球隊連基本訓練用球都買不起，羽球幾乎要成為貴族運動，讓孩子揮拍時不是怕輸球，而是怕「打爆球」，孩子捨不得殺球，怎麼培養爆發力？

運彩公會一向支持基層體育運動，繼頒發獎金給中山國中、捐贈羽毛球給大勇國小後，今天與廖偉翔聯手再捐3500顆給南屯國小羽球隊，希望趕在全國國小盃羽球賽前派上用場，讓球員放心大膽練球。他強調，未來公會仍將全力扶持基層體育活動，對於有需要、且積極認真的運動團隊給予支持。只是「不能只靠民間，運動部也該動起來！」

今年八月，台中中山國中棒球隊前往美國參加LLB及PONY兩項賽事，角逐世界錦標賽前，何昱奇不僅贊助旅費，還宣布「拿冠軍加碼獎金30萬元」，果然重賞發威，中山國中棒球隊勇奪二項世界冠軍，何理事長兌現承諾，大手筆送出60萬元，在體壇傳為美談。

如今，南屯國小羽球隊出征在即，12月將代表台中市參加全國國小盃羽球賽，何昱奇再祭30萬元獎金，鼓勵球隊全力以赴。何理事長佛心來著，大方宣布「只要拿下前三名」，就送上獎金30萬元，球隊聽了士氣大振。

▲南屯國小家長會長藝人候湘婷(左一）笑說「一定要拿下」，為小選手加油。（圖／記者金武鳳攝，2025.10.29)

今天捐贈儀式上的另一焦點，是南屯國小家長會長藝人候湘婷，她於2007年淡出演藝圈後，鮮少公開露面。候湘婷表示，全家跟隨先生移居台中，育有二子，分別唸低年級與高年級，她致詞時表示，南屯國小是一所能讓學生發展專長的學校，感謝立委與公會捐贈，她還告訴小選手「我們一定要把這30萬元拿到，感恩餐會時加菜。」南屯國小校長鍾欣男表示，如何幫助這支優秀球隊打出漂亮成績，他深感任重道遠。

