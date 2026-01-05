立委選陳亭妃、市長選林俊憲 成大教授：台南需要接住市政體系的人

成功大學電機系教授李忠憲指出，他投給陳亭妃，但支持林俊憲當台南市長。（圖／民進黨提供）

民進黨台南市長初選競爭白熱化，參選人勤跑基層，爭獲選民最大支持。成功大學電機系教授李忠憲今（5）日在臉書發文表態，直言自己在立委選舉中支持陳亭妃，但在市長選擇上，他支持偏向政策設計及行政體系運作的立委林俊憲。他強調，支持林俊憲成為市長候選人，並非否定陳亭妃的努力與價值，而是基於對城市治理層級不同的判斷，台南現在需要的是「能把整個市政體系接住的人」。

「我投給陳亭妃，但我支持林俊憲當台南市長。」李忠憲指出，自己的立委選區是陳亭妃，也確實把票投給她，這件事他從來不避諱。因為立委的角色相當清楚，就是替選區發聲、監督行政、替地方爭取資源；在這個位置上，陳亭妃長年深耕、勤跑基層，對選民而言具備高度存在感與信賴度。

不過，李忠憲也直言，「市長不是立委的放大版。」市長並非只對單一選區負責，而是要對整個城市的治理能力、長期方向、行政體系運作負責，這是完全不同層次的工作。所以，他不認為「支持誰當立委，就必須支持同一個人當市長」，那是一種簡化成情感忠誠的想法，而非治理思考。

李忠憲指出，台南不是一個剛起步的城市，面對南科與沙崙發展、高齡化社會現實，以及長期存在的財政、交通與行政效率等結構性問題，下一任市長的任務不是開創口號式的藍圖，而是「整合、承接與修正」既有市政體系。這意味著，市長必須具備三項能力：第一，理解政策與行政運作，而非僅止於跑行程；第二，能在市府體系內進行協調，而不是從零磨合；第三，能將政治動能轉化為制度層次的執行力。

李忠憲分析，陳亭妃是高度成熟的「選區型政治人物」，她的學經歷路徑非常清楚，也非常一致，長期台南地方政治出身，從市議員到立法委員，深耕同一區域多年，政治能力集中在基層經營、選區服務、即時回應民意。

相較之下，林俊憲更偏向「政策—行政—制度」交界的政治歷程，長期在立法、政策協調與行政運作之間往返，較少集中在單一選區的即時服務，而是偏向政策設計可行性，行政體系的實際運作邏輯。李忠憲形容，林俊憲的訓練更像是在學習「怎麼讓一個本來就很複雜的系統，不至於失控」，而這正是市長每天要面對的現實。因此，在這個脈絡下，他在市長層級的選擇上支持林俊憲。

李忠憲強調，支持林俊憲成為市長候選人，不等於否定陳亭妃的努力與價值。立委做得好，不代表一定適合當市長；適合當市長，也不表示比較「高級」。而在市長這一關，自己的判斷是：台南現在需要一個能把城市好好接住的人。

對此，林俊憲回應表示，謝謝李忠憲教授的肯定，如同他的臉文，林俊憲才是能接住整個市政體系的人。事實上，民進黨在台南的每個立委，都相當認真服務。但台南正站在關鍵轉折點，城市需要的是能整合資源、照顧生活，讓發展與日常並行的治理能力。

林俊憲指出，他跟李教授一樣，肯定陳亭妃委員長期認真服務選區，但現在的台南，需要一位能團結民進黨，確保市政不中斷、建設能落實的市長。如同蘇院長昨天到他的造勢現場所說，要擔任市長，除了要正派，也要能跟議會互動順暢、跟行政院和總統府互動良好。

林俊憲認為，他已經具備這樣的條件，目前有25個議員和3個立委，跟他一起組成新的台南隊。「未來我會用市政願景說服更多市民，再次感謝李教授相信我能把這座城市好好接住，我會用穩定的治理、踏實的政策，回應這份信任。」

