立委郭國文邀環境部會勘左鎮及麻豆台塑化非法傾倒案 要求業者扛責清理復原

▲立委郭國文與林俊憲團隊及市議員陳秋宏、沈家鳳邀環境部、南市環保局至左鎮、麻豆會勘台塑化違法傾倒石灰副產品案場。（記者李嘉祥攝）

立委郭國文與立委林俊憲團隊及市議員陳秋宏、沈家鳳1日邀集環境部、臺南市政府環保局及里長至左鎮、麻豆會勘台塑化違法傾倒石灰副產品案場，要求環保單位向地方明確說明最新清運復原進度。

郭國文立委表示，台塑化早於2013年即遭環檢警查獲，在臺南麻豆、左鎮三處非法傾倒石灰副產品，當下不選擇清運，卻提起行政訴訟、砸資源與市府纏訟十年，直到2023年法院判決市府勝訴定讞後，台塑化被迫面對事實，累計裁處罰鍰至今已超過7000萬元；近二年雖有部分區域有清除進度，但左鎮與麻豆魚塭仍迄今至少有5萬公噸廢棄物尚未處理，身為污染行為人卻拖延，導致全案於今年6月再度移送司法，嚴重影響地方環境與居民生活。

郭國文立委指出，台塑化對外高談ESG、宣稱推動減碳轉型，實際上卻是全台工業部門排碳第一名，排放量占全國碳排約一成，若依現行碳費試算，台塑化負擔碳費幾乎等同於公司獲利，顯示其企業治理與永續存在缺口；近期環境部擬針對「高碳洩漏風險事業」提供最高2折碳費優惠，他認為面對非法掩埋、延宕清運企業，中央必須將清運進度嚴格納入審查條件，才有政策正當性。

郭國文立委強調，地方生活品質不應為企業拖延買單，他已就此案與環境部長彭啟明溝通，要求中央協助地方，加速清運整復作業。環保局並將與台塑化針對已清除區域重新盤點確認；另左鎮場址預計於明年1月初正式展開清理作業，確保徹底整復，還給居民乾淨安全生活環境。