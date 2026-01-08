立委郭國文邀立法院財委會考察臺南溪北交通、社宅與校地轉型 加速承接南科外溢效應

立委郭國文邀立法院財委會考察臺南溪北交通、社宅與校地轉型等三大建設，期盼加速承接南科外溢效應。（記者李嘉祥攝）

立法委員郭國文、林俊憲8日辦理立法院財政委員會考察，聚焦南科外溢效益於臺南溪北落地關鍵節點，邀中央及地方行政機關實地了解「麻豆新生南路東延計畫」、「南科生活圈社會住宅建置」，以及「首府大學退場後建設規劃」等三項重大公共建設進度，並邀集中央與地方相關單位就後續推動時程與行政協調進行現場討論；國土署長吳欣修、南市副市長葉澤山、市議員陳秋宏在地里長均出席。

郭國文立委表示，南科快速發展帶動大量就業與居住需求，溪北地區若要真正承接外溢效益，交通路網與公共服務需同步到位；期透過考察與中央、地方共同盤點進度，加快建設節奏，讓溪北不只是被動承接，而是主動成為「南科生活圈」的重要一環。

郭國文立委進一步說明，麻豆新生南路東延計畫是打通曾文區交通動脈關鍵工程，市府承諾於今年先行編列用地費用2.61億元，並預計於年中前完成相關程序，後續將送內政部爭取生活圈道路計畫總經費5億元支持，加上已動工、總經費達10億元的溪埔中路拓寬工程，兩案相互串聯，可打開曾文區交通「任督二脈」，有效紓解通勤壓力，加速溪北地區南科化，讓通勤人口能夠快速、安全且便利地往返工作與生活場域。

針對南科生活圈居住需求持續攀升，郭國文立委說，社會住宅是穩定房市、照顧青年與勞工的重要政策工具，麻豆總爺社宅與新生南路東延計畫一樣，後續由內政部加速審議，力求今年底前有具體進度，未來可提供178戶居住需求。

葉澤山副市長說明善化社宅案將同步立即加辦，展開文資調查程序，確保推動過程兼顧效率與文化資產保存，也感謝郭國文立委協助爭取資源推動首府大學活化，市府規劃設置親子悠遊館與托嬰中心，總經費超過1億元，其中面積達500坪的親子悠遊館委託台灣設計研究院規劃打造為全台首座具指標性的親子悠遊館，成為溪北重要的家庭支持據點。

針對警政署保二總隊進駐規劃，郭國文指出，相關單位須確保規劃設計作業於今年如期完成，讓後續建設能無縫銜接，兼顧區域安全與公共服務機能；也強調溪北地區正站在承接南科外溢效益的關鍵轉折點，交通、居住與公共服務需同步前進，他會持續在立法院扮演溝通與監督角色，確保中央資源到位、地方建設不延宕。

