立委鄭天財受廠商供養喬事 貪污起訴求刑10年

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

國民黨籍原住民立委鄭天財，涉嫌透過前辦公室執行長張騰龍居間介紹，「吸收」多家傳產及綠能廠商提供的「特助」，向這些「特助」每月收取費用，待「特助」所屬廠商遇事，鄭則出面向行政機關「協調」，3年來收取逾7百萬元好處，台北地檢署今（24）日依涉犯貪污治罪條例之不違背職務收受賄賂、洗錢罪嫌起訴鄭天財，並具體求處徒刑10年。

此外，張騰龍也被依不違背職務收受賄賂、洗錢罪嫌起訴，涉不違背職務行賄罪的江姓「助理」等8人均緩起訴，緩起訴期間均2年，支付公庫70至200萬元；林姓被告死亡，涉貪污行賄罪不起訴處分。

檢方起訴指出，鄭天財自109年起到112年間，接受綠能、建商、報關業等9廠商長期供養，業者除可能掛名「立委特助」，還能獲得立委協助陳情、加速政府審核流程，甚至在某建設公司遭人檢舉時，也以「立法委員鄭天財國會辦公室」名義發開會通知與金管會協助說明。

這些業者以「贊助鄭天財參與原住民豐年祭」等活動為名義，轉帳給張騰龍名下帳戶，或交付現金，定期給付1至10萬元不等賄款，藉此掩飾交付、收受賄款並建立長期供養關係，行賄者除可掛名「立法委員鄭天財國會辦公室特助」，以利對外推展公司業務外，倘遇有公司業務上需要與行政機關進行協調時，鄭、張亦得依其職務關係而提供持續性協助。

檢方認為，鄭天財透過被告張騰龍居間接受各廠商供養長達3、4年之久，金額逾700萬元之鉅，除授與各廠商「立法委員鄭天財特助」之頭銜助長歪風外，且對於各廠商提出大小要求照單全收，第一時間即提供職務上協助，幾近擔任特定人之有給職顧問而公器私用。

鄭天財自當選第8屆立法委員起迄今已連任四屆立法委員，應明知民意代表乃國家政制中承載百姓期盼之樞紐，民眾以選票託付，冀其代言心聲、謀求公益，自應本於全體人民福祉，而非為一己私利或只為少數特權及利益團體服務，上開所為形同將立法委員之權力作價出售，已造成公務員執行職務公正性與廉潔性之侵害，對我國民主法治憲政體制根基戕害甚大，建請法院判處應執行有期徒刑10 年以上之刑，並期能以此匡正國法。

檢察官審酌被告張騰龍供承大部分客觀事實，僅爭執部分行賄款項、主觀犯意及適用法條，倘其於日後審判程序能坦認所有犯行及繳回全部犯罪所得，節省司法資源，建請法院量處適當之刑，以昭懲戒。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

